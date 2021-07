Triumph: Einstieg in Motocross- und Enduro-Rennsport

Triumph expandiert in ein neues Marktsegment und kündigt die Entwicklung von Motorrädern für den Motocross- und Enduro-Rennsport an. Mit dabei: Die Offroad-Ikonen Ricky Carmichael und Iván Cervantes.

Die Entwicklung dieser komplett neuen Modellpalette ist bei der britischen Traditionsmarke in vollem Gange. Diese neue Modellfamilie ergänzt das bekannte Programm der

Marke und soll Offroadfans für die Marke Triumph begeistern.

Damit verbunden ist Triumphs Einstieg in den Offroadsport: Triumph plant Werksrenneinsätze mit diesen neuen Maschinen

und kündig an, «an hochkarätigen Meisterschaften im Motocross- und Enduro-Sektor» teilzunehmen.

Um auf Top-Niveau in den Offroad-Rennsport einzusteigen, hat Triumph die amerikanische Motocross-Legende Ricky Carmichael und den fünffachen Enduro-Weltmeister Iván Cervantes als Testfahrer und für die Vorbereitung der Renneinsätze verpflichtet.

Weitere Informationen zum Zeitplan für die Markteinführung, über die Enthüllung der Motorräder, deren Details sowie zum Rennprogramm will Triumph in den kommenden Monaten bekannt geben.

«Die heutige Ankündigung markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Marke Triumph», sagt Nick Bloor, CEO von Triumph Motorcycles. «Wir sind zu 100 Prozent entschlossen, in diesem herausfordernden und anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Unser Ziel ist es, einer neuen Generation von Triumph-Fahrern eine erfolgreiche Motorradpalette zu bieten.»