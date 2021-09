Kawasaki Z650SE: Retrostyle in der Mittelklasse

Kawasaki ergänzt seine Modern-Classic-Modellreihe mit der Z650SE und greift dafür auf die vorhandene, bewährte technische Basis der Z650 zurück. Der optische Unterschied ist allerdings markannt.

Die Kawasaki Z650RS erinnert mit ihrem Design an die Z650-B1 von 1977, ddamals so etwas wie die kleine Schwester der 900 Z1. Das Designer-Team von Kawasaki hatte bei der Gestaltung der neuen Z650SE die Aufgabe, zeitgemäße Technik mit einem klassischem Look zu versehen.

Herzstück der Z650RS ist der flüssigkeitsgekühlte Paralleltwin mit 649 ccm, der bereits in den aktuellen Modellen Z650 und Ninja 650 zum Einsatz kommt. Im Falle der Z650RS ist der Motor auf gutes Ansprechverhalten im unteren und mittleren Drehzahlbereich abgestimmt, ohne auf Leistung bei hohen Drehzahlen verzichten zu müssen. Die Höchstleistung beträgt unverändert 68 PS bei 8000/min, eine Umrüstung auf 35 kW (48 PS) für die A2-Klasse ist möglich.

Der Gitterrohrrahmen ist der gleiche wie an der Z650 und der Ninja. Dessen schmale Bauweise ermöglicht auch kleineren Fahrern einen sicheren Stand. Die Sitzhöhe beträgt 820 mm, mit einem optionalen Sitzpolster aus dem Kawasaki Originalzubehör-Programm kann diese auf 800 mm reduziert werden.

Die Federelemente sind ebenfalls aus den beiden anderen Modellen bekannt: Vorne eine konventionelle Gabel mit 41er Standrohren, hinten ein horizontal eingebautes Zentralfederbein mit Umlenkhebeln. Einstellbar ist nur die Vorspannung am Federbein.

Unterschiede gibt es bei der Bremsanlage. Statt im Kawasaki-typischen Petal-Design kommen Bremsschreiben im Retro-Style zum Einsatz (vorne: 300 mm/hinten: 200 mm). Das Gewicht liegt bei 187 kg fahrfertig.

Das Highlight der Z650RS ist zweifelsfrei das Styling. Hier werden bei den Älteren Erinnerungen an die Z650-B1 wach, besonders bei der Version in grüner Lackierung mit Zierstreifen. Entenbürzel und ausgeformte Seitendeckel sind eine weitere Hommage an das Modell von 1977. Auch die Sitzbank mit ihren filigranen Steppnähten zeigt die Liebe der Kawasaki-Designer zum Detail.

Der runde Scheinwerfer mit moderner LED-Technik sieht voll nach Retrovolution aus, und er liefert dazu eine perfekte Lichtausbeute. Ebenfalls eine Augenweide sind die beiden zeitlos schönen Rundinstrumente, die mit einem digitalen Infopanel verbunden sind. Als Sahnehäubchen verstehen sich die goldenen Mehrspeichen-Felgen am Modell in Grün.

Die Z650RS ist ab Februar 2022 in Grün, Grau und Schwarz erhältlich. Die Preise für die Z650RS beginnen in Deutschland bei 7.995 Euro, die Preise In Österreich und die Schweiz stehen noch nicht fest.