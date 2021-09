Final Edition: Abschied von der Honda CB1100

Allen gefiel sie, niemand kaufte sie: Das ist, überspitzt formuliert, das Schicksal der Honda CB1100. Nun will Honda den letzten luftgekühlten Reihenvierer aus dem Programm kippen.

Nach bald 15 Jahren im Modellprogramm kündigt Honda per Twitter die Final Edition der CB1100 an. Damit verabschiedet sich nach der Yamaha XJR1300 das letzte Modell mit einem luftgekühlten Reihenvierzylinder aus der Motorradwelt.

In Japan wurde die CB1100 schon 2007 vorgestellt, nach Europa kam dieses Modell dann 2013. In Europa war das Ende der CB1100 besiegelt, als Honda entschied, die beiden Modellversionen nicht mehr nach Euro5 zu homologieren. Bis Ende 2021 dürfen bereits hergestellte Motorräder noch abverkauft werden, auch wenn sie Euro5 nicht erfüllen. Das trifft auch für die CB1100 zu. In der Schweiz ist das Importdatum massgebend, vor dem 1. Januar 2021 importierte Neumaschinen können ohne Befristung zum Strassenverkehr zugelassen werden.

Nun kündigt Honda mit einem Tweet die weltweite Einstellung der CB1100 an und legt zum Abschied eine Final Edition auf. Diese unterscheidet sich nur in der Farbgebung von den bekannten Modellen und dürfte nicht nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz importiert werden.