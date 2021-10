Husqvarna Norden 901: Eine KTM ohne Kanten-Design

Für die Norden 901 bietet Huqvarna ein umfangreiches Zubehörprogramm an, unter anderem Gepäcklösungen

Tief heruntergezogener Tank für tiefe Schwerpunktlage, besser kaschiert als am Schwestermodell von KTM

Husqvarna Norden 901: Das soeben enthüllte Serienmotorrad bleibt sehr nah an der Konzeptstudie von 2019

Auf der technischen Plattform der KTM 890 Adventure stellt Husqvarna die eigene Version dieser Reise-Enduro vor, die Norden 901. Es ist die erste Husqvarna der Neuzeit mit Zweizylindermotor.

Husqvarna präsentierte die Norden 901 erstmals 2019 als Konzeptbike auf der Motorradmesse Mailand. Nun enthüllt Husqvarna die Serienversion. Technisch ist die Husqvarna Norden 901 soweit identisch mit der KTM 890 Adventure. Die Norden 901 verzichtet aber auf das kantige Design der KTM und kaschiert die an der KTM eher plump wirkenden, tief heruntergezogenen Tankhälften der 19 Liter fassenden Tanks weitaus besser.

Ansonsten vertraut die Husqvarna Norden 901 auf eine solide technische Basis: Zweizylinder-Reihenmotor mit 889 ccm, 105 PS bei 8000/min und 100 Nm bei6500/min, der dank zweier Ausgleichswellen geschmeidig und vibrationsarm läuft. Ein Quickshifter für das Sechsgang-Getriebe ist Serie, ebenso Assist-Slipperkupplung.

Das Fahrwerk besteht aus einem unten offenen Brückenrahmen aus Stahl mit angeschraubtem Stahlheck, Aluschwinge und direkt angelenktem Federbein. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel von WP mit offener Dämpferpatrone, 43 mm Durchmesser und 220 mm Federweg. Druck- und Zugstufe werden jeweils ein einem Holm am oberen Gabelstopfen eingestellt. Das Zentralfederbein ermöglicht 215 mm Federweg, Vorspannung und Zugstufe sind einstellbar. Die Norden 901 rollt auf schlauchlosen Speichenrädern in den Offroad-Dimensionen 21 und 18 Zoll und ist serienmässig bereift mit Pirelli STR Rally in 90/90-21 und 150/70-18.

Die Bremsen liefert J.Juan, eine Tochterfirma von Brembo mit Sitz in Barcelona. ABS und Traktionskontrolle regeln in Abhängigkeit von der Schräglage. Serienmässig sind die drei Fahrmodi Street, Offroad und Rain, optional kann der frei programmierbare Exoplorer-Mode freigeschaltet werden.

Kenner werden die technischen Unterschiede zur KTM 890 Adventure wissen wollen. Mit 200 mm vorne und hinten hat die KTM bei konstruktiv identischen Federelementen etwas weniger Federweg. Das wars dann auch schon. Der Preis der Huqvarna steht noch nicht fest, die technisch praktisch baugleiche KTM Adventure kostet 13.295 Euro.

Zusätzlich hat KTM die 890 Adventure R für 14.295 Euro im Angebot. An der R ist eine 48er Gabel montiert, an der zusätzlich zur Dämpfung auch die Vorspannung einstellbar ist. Das Zentralfederbein weist gar zusätzlich eine getrennt einstellbare Druckstufendämpfung für schnelle und langsame Einfederbewegungen auf. Die Federwege sind mit 240 mm vorne und hinten geringfügig länger. Dazu hat die Adventure R serienmässig einen Lenkungsdämpfer dran.

Als Reise-Vehikel und Einsätze im Gelände taugen alle drei hier erwähnten Motorräder. Ob man für hochwertigere Federelemente und längeren Federweg tiefer in die Tasche greifen will oder ob man das rundlich-konventionellere Design der Husqvarna den kantigen KTMs vorzieht, ist eine individuelle Angelegenheit.