KTM 1290 Super Duke Evo: Semiaktives Fahrwerk

Mit einem semiaktiven Fahrwerk von WP Suspension rüstet KTM die 1290 Super Duke R auf und hängt an die Modellbezeichnung das Kürzel Evo an. Damit hat man mit der Konkurrenz gleichgezogen.

Auf 2020 überarbeitete KTM die 1290 Super Duke R umfassend mit einem neuen Rahmen, einem leichteren Motor und modernisierter Ausstattung. Was bislang fehlte, war ein semiaktives Fahrwerk, ein solches war bin anhin der Super Duke GT vorbehalten.

Diese Lücke ist mit der Evo-Version nun geschlossen, während die 1290 Super Duke R bis auf einen neuen Kurzhub-Gasfriff unverändert ins neue Modelljahr geht.

In der KTM 1290 Super Duke R Evo ist die zweite Generation des semiaktiven Fahrwerks vom Typ WP Apex verbaut, das wir auf SPEEDWEEK bereits ausführlich vorgestellt haben.

Mit ihrer neuen semiaktiven Technologie soll die KTM 1290 Super Duke R Evo eine Vormachtstellung an der Spitze der Hyper-Nakeds einnehmen. Gemäss KTM verwandelt sich das Leistungs- und Drehmomentmonster dank des semiaktiven Fahrwerks auf Knopfdruck von einem komfortablen Straßenmotorrad für schwierige Fahrbahnverhältnisse zu einem supersportlicheren Rennstreckenmotorrad.

Beide Modellvarianten sind neben der bekannten Version in blau-orange nun in einer neuen Farbgebung in Silber und Orange erhältlich. Beide Versionen sollen schon demnächst erhältlich sein, die Preise stehen noch nicht fest.