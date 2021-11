Drehmoment ohne Ende: Der LC8-Motor von KTM

KTM LC8: Werden wir den kompakten V2 in Zukunft auch in Motorrädern von KTM-Schwestermarken antreffen?

Auch wenn ein Zweizylinder-Reihenmotor preiswerter zu produzieren ist und mit 270 Grad Hubzapfenversatz tönt wie ein V2: Für den grossen Hubraum hält KTm am echten V2 fest.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts wussten nur wenige, was auf dem Prüfstand der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von KTM ausgeheckt wurde. 2003 wurde dann endlich der Vorhang gelüftet und das erste Motorrad mit dem leistungsstarken LC8-V2 als Herzstück – die KTM 950 Adventure – präsentiert.

Zwei Jahre später begann die Serienproduktion der einzigartigen KTM 990 Super Duke, die den Status des LC8 zementieren sollte. Seitdem wurde der Motor weiter verfeinert, verbessert und neu erfunden. Anfangs verhalf er der KTM RC8 zu ihrer beeindruckenden Performance, dann trieb er diverse Adventure-Modelle mit Nachdruck vorwärts, bevor er in der KTM 1290 Super Duke R für brutales Drehmoment und jede Menge Fahrspaß sorgte. Genau richtig für ein Motorrad, das auch The Beast genannt wird.

Die wohl bekannteste Version des LC8 ist jener 75-Grad-V2 mit 1301 ccm Hubraum, der in der KTM 1290 Super Duke R arbeitet, wo fortschrittliche Elektronik mit Motorrad-Traktionskontrolle und Anti-Wheelie-Funktion hilft, seine mächtigen 140 Nm Drehmoment auch auf den Asphalt zu übertragen. Dabei liefert der Motor die nunmehr 180 PS mit beeindruckender Höchstgeschwindigkeit und dem damit verbundenen Fahrspaß, der jedes KTM Streeet- und Adventure-Modell mit diesem Motor so einzigartig macht.

Dank des LC8-Motors sind die davon angetriebenen KTM-Modelle zu 100% Ready to Race, wobei die Assistenzelektronik auch für Praxistauglichkeit sorgt auf Alltagsfahrten bis zu extremen Fahrabenteuern. Der LC8-Motor ist in der Lage, auf der Rennstrecke top Rundenzeiten an den Tag zu legen und auf Bergstraßen jedes Hindernis zu überwinden. Seine Zuverlässigkeit spiegelt sich in 15.000-km-Serviceintervallen wieder.

Im Jahr 2021 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte des LC8 aufgeschlagen, als der Motor Euro-5-tauglich wurde. Die KTM-Techniker waren von seinem technischen überzeugt und erneuerten den LC8. Durch Updates am Ventiltrieb und der Effizienz der Auspuffanlage wandelte sich der LC8 noch einmal. Außerdem verlor er 1,5 kg an Gewicht, was seine Stellung als einer der leichtesten Motoren am Markt festigte. In seiner neuesten Version verfügt der LC8 über ein dünneres Motorgehäuse, neue Kolben für eine längere Lebensdauer, eine neue Ölleitung, Doppelzündung und Einlassventile aus Titan, neue Lufteinlässe und weitere Innovationen, die ihm zu mehr Leichtigkeit verhelfen, ohne seine Leistung zu beeinträchtigen.

Das Ergebnis? Naked-Bike-Fahrer profitieren dadurch von verbessertem Handling, höherer Stabilität und noch mehr Leistung, sowie dem Wissen, dass ein kleiner Dreh am Gasgriff für offene Münder und erweiterte Horizonte sorgt. Sport-Touring-Fahrer und Abenteurer kommen in den Genuss derselben Vorzüge in Sachen Power, Performance und Gewicht sowie der zusätzlichen Gewissheit, dass ihr Motorrad sie mühelos an jeden Ort der Welt bringen kann.

Vielseitigkeit war eine weitere Priorität. Im Zuge eines Langzeit-Tests, der kürzlich vom Werk mit dem LC8 einer KTM 1290 Super Adventure S durchgeführt wurde (bei dem 30.000 km zurückgelegt und der Motor zweimal gewartet wurde), erwies sich, dass der Motor während fast 40?% der Einsatzzeit mit einer Drehzahl unter 3500/min lief. Das Drehmoment und die Effizienz des LC8 im unteren Drehzahlbereich waren also für beinahe die Hälfte der gesamten Distanz zuständig.

Nur auf 1?% der Strecke drehte der Motor mit mehr als 6500/min. Aus diesem Grund hält KTM an der V2-Architektur und seinen Vorteilen fest. Egal, ob man auf einer Straße, einem Bergpass oder einem Feldweg unterwegs ist, und egal, welche Bedingungen herrschen: Der LC8 nimmt jede Herausforderung an. Der LC8 wird noch für viele Jahre auf der Straße und im Gelände neidische Blicke auf sich ziehen.

Adriaan Sinke, Head of Motorcyle Product Management: «Als wir den LC8 vor fast 20 Jahren entwickelten, war es unser Ziel, einen der leichtesten und kraftvollsten V2-Motoren der Welt zu bauen, und die Tatsache, dass wir das Basislayout des LC8 immer wieder überdenken und immer weiter ausreizen konnten, ist ein beeindruckender Beweis für seine Genialität. Unsere Fahrer schätzen die Kombination aus Drehmoment, Leistung und Fahrbarkeit, die unser LC8 bietet, was ein weiterer Vorteil und ein so wichtiges Element der DNS von KTM ist. Wir freuen uns darauf, KTM-Fans auf der ganzen Welt in den kommenden Jahren viele weitere Motorräder mit dem LC8 als Herzstück vorzustellen.»