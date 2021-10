Mithos Sport: Zweiteiler und Lederjacken nach Mass

Mithos Sport, der Schweizer Hersteller von Einteiler-Lederkombis nach Mass, expandiert in den Motorrad-Livestyle-Markt. Auftakt dazu ist eine Werbeaktion in der Schweiz und in Berlin.

Mithos Sport, 2012 unter dem Namen «Arcuoso» von Bruno Zimmerli gegründet, ist aus dem Anspruch heraus entstanden, das höchste Level an Sicherheit in Sachen Rennsport-Ausrüstung für alle Motorradfahrer zugänglich zu machen. 2015 gelang der Einstieg in die Motorrad-WM. Kurze Zeit später wurde unter dem neuen Namen «Mithos Sport» auch die Lifestyle-Linie laufend ausgebaut.

Während die Einteiler-Masskombis weiterhin im Fokus der Rennsportwelt von Mithos Sport bleiben werden, wird das Produktsortiment per Saisonstart 2022 um Zweiteiler-

Masslederkombis, Lederjacken und Schuhe erweitert. Bei den ausschlaggebenden Sicherheitsfaktoren wie Verarbeitung, Rohstoffqualität, Sicherheitslevel der Protektoren und Passform werden keine Kompromisse eingegangen, meint Bruno Zimmerli, Inhaber und Gründer von Mithos Sport: «Die Sicherheit ist unsere höchste Priorität. Knapp gefolgt vom individuellen Touch in der Optik sowie vom persönlichen Service, den wir unseren Kunden zu jedem Zeitpunkt bieten möchten – neu nicht mehr nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Motorrad-Alltag.». Alle Mithos Leder-Produkte sind Airbag-kompatibel

erhältlich und entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards.

Ebenfalls ausgebaut werden die Verkaufs- und Servicepoints von Mithos Sport. Ab sofort sind die Masslederprodukte auch bei Zwischenhändlern und Partnern erhältlich – so beispielsweise bei Mototrend in Seftigen (Schweiz/Kanton Bern). Das Händlernetz wird bis zum Saisonstart 2022 stetig erweitert – Ziel der Erweiterung sei laut Bruno Zimmerli in einem ersten Schritt eine Abdeckung in der Schweiz und in Deutschland, sodass eine Verkaufs- oder Servicestation für alle Kunden und Kundinnen innert einer vertretbaren Reisezeit erreichbar sei.

Wer sich selbst einen Eindruck der Mithos-Masslederprodukte machen möchte, der kann dies an den Mithos Vermessungstagen im November 2021 tun: am 20./21. und am 27./28. ist Mithos Sport an verschiedenen Standorten präsent, um Vermessungen durchzuführen und sich persönlich um die Anliegen von Kunden zu kümmern. Während die Vermessungstage am 20. und 21. November bei Mototrend in Seftigen und im Mithos Headquarter in Dättwil bei Baden stattfinden, wird Mithos Sport am 27. und 28. November in der Motorworld Berlin präsent sein. In der einzigartigen Location von Aerotask werden nicht nur die Produkte vorgestellt und Vermessungen durchgeführt – es steht während der ganzen zwei Tage ein A320-Flugsimulator zur Verfügung.

Während den Vermessungstagen gibt es kostenlose Upgrades, und zwar von Rindsleder auf Känguruleder und auf Paramount Protektoren. Am Standort Berlin gibt es zusätzlich bei der Bestellung eines Lederkombis einen Simulatorflug im Airbus A320.