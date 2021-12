Vereinschronik «30 Jahre AMC Sachsenring» erschienen

In diesem Jahr feierte der Automobil- und Motorradclub Sachsenring sein 30-jähriges Bestehen. Mit einer Vereinschronik hinterlässt der engagierte Motorsportclub einen weiteren Fußabdruck.

Am 21. Juni 1991 wurde der AMC Sachsenring e. V. im ADAC gegründet. Ein Hauptanliegen des neuen Hohenstein-Ernstthaler Motorsportclubs war der Fortbestand des selbigen am Sachsenring. Mangels Rennstrecke, auf dem WM-Kurs der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre wurde 1990 letztmalig gefahren, wich man mit den traditionsreichen Sachsenringrennen ins tschechische Most und nach Brünn aus und trug so diesem Satzungspunkt Rechnung. An der Entstehung und der Entwicklung des neuen Sachsenrings war der AMC Sachsenring dann ebenso maßgeblich beteiligt.

30 Jahre nach der Gründung war es an der Zeit, die Geschichte des AMC Sachsenring, der seit der Wiederaufnahme der motorsportlichen Wettkämpfe 1996 sowie dem WM-Comeback 1998 als sportlicher Ausrichter fungiert, die Entstehung und verschiedene Entwicklungen der neuen Rennstrecke und des gleich lautenden Verkehrssicherheitszentrums aufzuarbeiten und niederzuschreiben. Entstanden ist so die auch für Nicht-AMC-Mitglieder durchaus interessante über 70-seitige Broschüre «30 Jahre AMC Sachsenring und Geschichtliches zur neuen Rennstrecke».

Diese ist direkt beim AMC Sachsenring (info@amc-sachsenring.de) sowie in der Stadtinformation Hohenstein-Ernstthal, der Klis’schen Buchhandlung und dem Textil und Rennsportmuseum der Rennstadt, dem VSZ Sachsenring und bei Motorrad Unger direkt an der Rennstrecke zum Preis von 12,50 Euro erhältlich.