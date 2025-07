Hamilton-Pleite im Ferrari: Das sagt Teamchef Vasseur

​Peinlicher Dreher von Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in der spannenden Sprint-Quali von Belgien: Teamchef Fred Vasseur spricht über die Klatsche für den Briten und den verbesserten Ferrari.

Was sind die jüngsten Verbesserungen am Ferrari, allem voran die modifizierte Hinterradaufhängung, wirklich wert? Das Bild ist nach dem ersten Tag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps von Belgien noch unscharf.

Die nackten Zahlen: Charles Leclerc ist in der Sprint-Quali Viertschnellster, hinter Oscar Piastri, Max Verstappen und Lando Norris, Lewis Hamilton hingegen wird den Sprint vom miserablen 18. Platz aufnehmen müssen – Fehler in seiner ersten schnellen Runde, Dreher in seiner zweiten.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur: «Mehr noch als die zweite Runde von Lewis war die erste Runde das eigentliche Problem, in der Lewis sechs Zehntel Vorsprung auf Charles hatte, dann aber in Kurve 15 die Kontrolle über das Auto verlor. Und das geschah unmittelbar nach dem Problem von Antonelli, als Kimi linkerhand von der Strecke abkam und viel Kies auf die Strecke schaufelte.»

«Ich weiss nicht, ob das Teil des Problems von Hamilton war, aber unmittelbar danach machte Lewis diesen Fehler, und diese Runde hätte sehr gut werden können.»

«Dann wurde es wegen des Reifenverschleisses in der zweiten Runde schwierig für ihn. Aber das eigentliche Qualifying findet morgen statt. Natürlich wäre es besser gewesen, mit beiden Autos vorne zu starten, um bestimmte Daten zu erhalten, mit denen wir die Abstimmung der Aufhängung weiter vorantreiben können. Lewis startet von hinten, und es wird schwer zu überholen.»



Zur Leistung von Charles Leclerc sagt Vasseur: «Charles hat eine gute Runde gefahren. Er hatte zu Beginn der Runde Schwierigkeiten, dann ist er an Verstappen herangekommen, und ich glaube gleichzeitig, dass Max im Qualifying aggressiver vorgeht als im Rennen.»



«An der Spitze fliegt Oscar Piastri allen davon. Er ist auf einem anderen Planeten. Aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Wir haben Verbesserungspotenzial und sind letztlich nur wenige Runden mit der neuen Aufhängung gefahren. Wir müssen weiter daran arbeiten, um zu verstehen, wie wir sie am besten nutzen können.»



«Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Daten, die wir gesammelt haben, entsprechen den Erwartungen, und das ist positiv. Die meisten Rennställe hier haben Updates am Wagen. Das bedeutet für dich selber – wenn du das Rennauto um drei Zehntel verbesserst, dann muss das nicht automatisch bedeuten, dass du auf der Bahn gegen die Rivalen entsprechend Zeit gewinnst.»



Mag Vasseur eigentlich das Sprintformat? Der Franzose antwortet: «Also mir gefällt das. Jeder Einsatz ist entscheidend. Und auch dem Publikum gefällt es, wir sehen viele Zuschauer auf den Tribünen. Das ist positiv für die Formel 1. In Belgien ist das Format jedoch vor allem wegen des Wetters schwierig.»







Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren