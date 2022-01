Intermot Köln 2022: Klares Bekenntnis zur Messe

Und sie findet doch wieder statt: vom 4. bis 9. Oktober soll in Köln die Intermot ihre Tore öffnen

?Vom 4. bis 9. Oktober 2022 soll nach vier Jahren Unterbrechung die Motorradmesse Intermot in Köln wieder stattfinden. Mit verschiedenen Themenbereichen soll die Messe die ganze Motorradwelt abbilden.

Bereits haben BMW Motorrad, Kawasaki, Kymco und Horex ihre Teilnahme zugesichert. Ebenso dabei ist die KSR Group, die untere anderen die Marken Royal Enfield, Brixton oder Malaguti. Zudem besiegelten die Koelnmesse und der Industrie-Verband Motorrad (IVM) als ideeller Träger der Marke Intermot eine weitere Zusammenarbeit für 2024 und darüber hinaus. Damit stemmen sich die Partner gegen den Trend, aus Kostengründen auf grosse Publikumsmessen zu verzichten.

«Die Pandemie hat uns allen, Fans und Machern, eine vierjährige Abstinenz von der Intermot seit 2018 zugemutet», sagt Reiner Brendicke vom Industrie-Verband Motorrad (IVM). «Wenn erfolgreiche Global-Player wie zum Beispiel BMW Motorrad, Kawasaki und Kymco so früh klare Statements zur Intermot abgeben, kann es aus Sicht der Motorradfahrer nur ein goldener Oktober in Köln werden.»

«Unter dem Leitbegriff «World of…» werden wir die Intermot 2022 konzeptionell weiterentwickeln. Die Intermot steht für die ganze Welt der motorisierten Zweiräder, ebenso wie für themenbezogene Segmente, die wir stärker herausstellen», betont Intermot-Direktor Alexander Wolff von der Koelnmesse.

Mit dem Erlebnis-Konzept World of Intermot sollen die Besucher in den Kölner Messehallen eine klare Struktur vorfinden. Das Konzept World of … umfasst die Bereiche Touring, Custom, Elektromobilität und 125 ccm.

«Wir wollen die Intermot Köln vom 4.-9. Oktober 2022 gemeinsam mit Ausstellern und Besuchern als erste Weltleitmesse der motorisierten Zweiradmobilität des Jahres 2022 feiern. Endlich wieder Staunen, Aufsitzen, Fahren live und gemeinsam zelebrieren sowie einen Blick in die faszinierende Zukunft wagen!», resümieren IVM-Präsident Henning Putzke und IVM-Hauptgeschäftsführer Reiner Brendicke.