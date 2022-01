Motorradwelt Bodensee: Doch noch abgesagt

Zweieinhalb Wochen vor dem geplanten Termin gibt die Motorradwelt bekannt, was man befürchten musste: Corona killt die Publikumsmesse in Friedrichshafen – schon zum zweiten Mal.

Am 11. Januar beschloss die Landesregierung von Baden-Württemberg die Einfrierung der Maßnahmen der Alarmstufe II bis zum 1. Februar 2022. Diese werden unabhängig von der Auslastung der Intensivbetten und der Hospitalisierungsinzidenz bestehen bleiben. Die Alarmstufe II verbietet die Veranstaltung von Messen in Baden-Württemberg.

Damit ist unter anderem klar: Die Messe Motorradwelt Bodensee, geplant vom 28. bis 30. Januar 2022 in Friedrichshafen, ist abgesagt. Es ist die zweite Absage in Folge; schon 2021 konnte die Motorradmesse im Dreiländereck nicht stattfinden.

«Was wir zum Jahreswechsel befürchtet haben, bewahrheitet sich jetzt leider: Aufgrund des Messeverbots der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg kann die internationale Motorradmesse nicht stattfinden», erklärt Messechef Klaus Wellmann. «Dies bedauern wir sehr, da wir seit vergangenem Juli bereits wieder 14 Messen erfolgreich durchführen konnten. Die aktuellen Entwicklungen und die darauf basierenden politischen Entscheidungen lassen jedoch keine andere Wahl.»

Ganz ohne Treffpunkt soll die Bike-Szene in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz in diesem Jahr dennoch nicht bleiben. Die Organisatoren planen mit dem Motorradwelt „Hock & Rock“ am Samstag, 4. Juni 2022 einen Treffpunkt mit Konzertatmosphäre für die Bike-Community auf dem Messegelände Friedrichshafen. Die 27. Auflage der Motorradwelt Bodensee ist von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Januar 2023 geplant.