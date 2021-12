Gotthard: Konzert am Moto Festival Bern

Die grösste Schweizer Motorradmesse ist umgezogen von Zürich nach Bern. Vom 3. bis 6. März findet das Moto Festival statt. Am Samstagabend spielen Gotthard auf, die berühmteste Schweizer Rockband.

Das Konzert der Schweizer Rockband Gotthard findet am Samstag 5. März 2022 um 20.30 Uhr. Das erste Album dieser im Kanton Tessin gegründeten Rockband erschien 1992. Seither haben sie 16 Alben produziert, die in der Schweizer Charts den Spitzenplatz erreichten. Damit gelten Gotthard als die national erfolgreichste Schweizer Rockband. Mit weltweit 3 Mio. verkaufter Tonträger sich Gotthard auch international erfolgreich.

Die neue Schweizer Motorrad-Leitmesse Moto Festival wird in Bern, in den Hallen der Bernexpo-Groupe veranstaltet, vom 3. bis 6 März 2022. Präsentiert wird während vier Tagen das aktuelle Motorrad-, Roller- und Zubehörangebot der Schweiz. Das Festival soll der Startschuss in die neue Motorradsaison sein und wird von Sonderschauen, Action-Shows, Testfahrten, Street-Food-Ständen und hochkarätigen Konzerten umrahmt.

Nach den schwierigen Corona-Zeiten herrscht bei dem Berner Messe-Veranstalter Bernexpo und dem Schweizer Motorrad- und Roller-Importeursverband motosuisse Aufbruchstimmung. Gemeinsam wird in den Hallen und dem grossen Freigelände des Messeplatzes Bern unter dem Namen Moto Festival eine neue, nationale Leitveranstaltung für die motorisierte Zweiradbranche auf die Räder gestellt.

Am Moto Festival, dem schweizweit grössten Event rund ums motorisierte Zweirad, werden vom 3. bis 6. März 2022 rund 55.000 Besucher erwartet. Auf den rund 120.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in den Hallen und auf dem Freigelände wird – neben der Präsentation der Fahrzeuge und der umfassenden Übersicht über alle aktuellen Trends und Innovationen in der Branche – ein attraktives Rahmenprogramm für Action, Spass und Unterhaltung sorgen. Geplant sind diverse Sonder- und Actionshows, dazu Testfahrten mit Benzin- und Elektro-Zweirädern, ein vielfältiges Street-Food-Angebot und an den Abenden hochkarätige Konzerte

Für Jörg Bucher, den Präsidenten des Branchenverbandes motosuisse, ist der Standort Bern für eine gesamtschweizerische Leitmesse ideal: «Nichts kann das Erlebnis, ein emotionales Produkt wie ein Motorrad live zu sehen, zu fühlen und zu hören, ersetzen. Deshalb brauchen wir eine landeszentrale Leitveranstaltung für die Branche und die Endverbraucher. Der Messeplatz Bern ist verkehrstechnisch ideal und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Motorrad oder Auto sehr einfach zu erreichen. Die perfekte Infrastruktur des Areals direkt beim Wankdorf Stadion und die immense Erfahrung des Messeveranstalters Bernexpo Groupe ermöglichen es uns, dem Event zusätzlich zum umfassenden Angebot der Motorrad-, Roller und Zubehörbranche einen echten Festivalcharakter zu verleihen»

Der Vorverkauf für das Moto Festival wie für das Gotthard-Konzert laufen bereits, Tickets sind online erhältlich. Preislich attraktiv ist das Kombiticket für Messe und Konzert.