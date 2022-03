MV Agusta-CEO Timur Sardow verurteilt Ukraine-Krieg

Timur Sardow: Instagram-Statement gegen den Krieg, das an Deutlichkeit kaum zu übertreffen ist

Mit eindeutigen Worten hat sich der Russe Timur Sardow, CEO und Mitbesitzer von MV Agusta, auf einem Instagram-Post von der russischen Invasion der Ukraine distanziert.

Der Post ist in englisch abgefasst. «Ich fühlte mich noch nie so schlecht in meinem Leben, völlig angeekelt, beschämt und verraten durch diese entsetzliche, dumme und grausame Kriegshandlung durch einen kleingeistigen, neidischen, grausamen, rachsüchtigen und paranoiden Lügner», schreibt Sardow.

Er distanziert sich vom Präsident seines Landes mit den Worten «Die Russen wurden noch nie so betrogen von einem ihrer Herrrscher in ihrer langen, schwierigen und stolzen Geschichte! Er repräsentiert uns nicht und wir werden ihn auf den Abfallhaufen der Geschichte werfen.»

Das ist jetzt an Deutlichkeit kaum mehr zu übertreffen und kann nicht abgetan werden als taktisches Statement, um Verkaufsrückgänge bei MV Agusta zu vermeiden.