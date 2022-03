KTM Ride Out am 30. April – jetzt anmelden! 22.03.2022 - 08:59 Von Rolf Lüthi

© KTM Die Strecke des KTM Ride Out wird nicht verraten - doch der Autobahnanteil dürfte gering sein

Von der Red Bull Arena in Salzburg in einer Tagestour zur KTM Motohall in Mattighofen: Die 150 Teilnehmen der KTM Ride Out starten mit mehreren Höhepunkten in die Motorradsaison 2022.