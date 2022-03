Indian FTR Championship Edition im Flattrack-Style

Vorderrad 19 Zoll wie an Flattrack-Racern üblich, einstellbare Gabel, Radial-Bremszangen von Brembo

Indian zelebriert den Gewinn von fünf aufeinanderfolgenden American Flat-Track-Meisterschaften mit der FTR Championship Edition: Mit Racing-Lackierung, Karbonoberflächen und Premium-Komponenten.

Von der limitierten Indian FTR Championship Edition wird es weltweit nur 400 Exemplare geben, nur 150 davon werden nach Europa kommen. Inspiriert von der siegreichen Flat-Track-Rennmaschine FTR750, trägt die FTR Championship Edition die authentische Rennlackierung und eine Erinnerungslünette von Indian Motorcycle Racing, auf der jede Meisterschaftssaison abgebildet ist.

Die limitierte FTR ist aber weit mehr als nur ein Ausstellungsstück, denn sie ist mit hochwertigen Komponenten wie einem Akrapovic Auspuff aus Titan, der voll einstellbaren Gabel und einem Piggyback-Stoßdämpfer ausgestattet. Carbonteile, darunter Sitzverkleidung, vorderes Schutzblech, Airbox-Abdeckungen und Scheinwerferverkleidung, vervollständigen das hochwertige Design.

Die FTR Championship Edition verfügt über ein 110-mm-Digital-Touchscreen-Display und den flüssigkeitsgekühlten 1203-ccm-V2-Motor, der 123 PS und 120 Nm Drehmoment liefert. Die limitierte Auflage der FTR ist mit einer von der Rennstrecke inspirierten Radkombination aus 19-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad ausgestattet, bereift mit Straßenreifen von Dunlop. An Assistenz-Elektronik gibt es drei Fahrmodi, Wheelie-Kontrolle mit Minderung des Heckauftriebs, Stabilitäts- und Traktionskontrolle sowie Kurven-ABS.

Indian Motorcycle Racing kehrte 2017 in den professionellen Flat-Track-Sport zurück. Seit dem Debüt der FTR750 wurde jedes Jahr die Meisterschaft in der Königsklasse von einem Indian Motorcycle Racing-Werksfahrer gewonnen. Die Indian Wrecking Crew 2022 besteht aus dem SuperTwins-Champion von 2021, Jared Mees, dem zweifachen Champion Briar Bauman und dem neuesten Mitglied des Teams, der erfolgreichsten Fahrerin in der Geschichte der American Flat-Track-Singles, Shayna Texter-Bauman. Das Ziel ist klar: Die Titelverteidigung.