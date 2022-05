Doch noch! Party zum 100. Geburtstag von Moto Guzzi

Sehen und gesehen werden: An den Giornate Mondiali Guzzi treffen sich die Guzzisti zur grossen Party

Wegen eines Virus, dessen Name uns soeben entfallen ist, konnte 2021 der 100. Geburtstag von Moto Guzzi nicht gebührend gefeiert werden. Vom 8. bis 11 September wird diese Party nachholt.

Vom 8. bis 11. September wird das Städtchen Mandello am Comer See als Epizentrum der Motorradleidenschaft lokalisiert. Dann feiern die Guzzisti mit einem Jahr unverschuldeter Verspätung das 100-jährige Bestehen ihrer Marke.

Eine gute Gelegenheit, nach elf Jahren auch grad noch die World Guzzi Days wieder aufleben zu lassen, die Giornate Mondiali Guzzi, kurz GNG. An der Via Parodi 57 in Mandello del Lario wird gebührend gefeiert werden. Mehr lässt uns Moto Guzzi noch nicht wissen – und mehr brauchen Fans der Marke auch nicht zu wissen, um sich diese Tage im Kalender zu reservieren.