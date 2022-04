Hoschi Days 2022 – Action in Sursee/Schweiz

Die Hostettler Group, unter anderem Yamaha-Importeur für die Schweiz, lädt am 21. und 22. Mai ein zu den Hoschi Days: Testfahrten, Stuntshows, gemütliches Beisammensein.

Wenn in der Schweizer Motorradszene von einem gewissen «Hoschi» die Rede ist, wissen alle, wer gemeint ist: der Schweizer Yamaha-Importeur Hostettler. Das Portfolio der Hostettler Firmengruppe ist jedoch viel breiter gefächert. Neben Motorradbekleidung und -zubehör sind unter anderem auch Fahrräder (mit und ohne Elektromotor), Fahrradbekleidung und -zubehör im Programm.

Nun lädt Hoschi am 21. und 22. Mai ein zu den Hoschi Days an den Firmensitz in Sursee im Kanton Luzern. Dort kann man eintauchen in die actionreiche und emotionale Bike- und Töffwelt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Stunt Shows der Trial Circus Crew, FMX mit Mat Rebeaud, BMX Flattrack mit Chris Böhm und Mountain Bike Action mit der Flying Metal Crew.

Die neuen Yamaha Motorräder und Roller stehen für ausführliche Testfahrten zur Verfügung und diverse Austeller von Top Marken der hostettler group präsentieren ihre Produkte. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl und das gemütliche Beisammensein gesorgt. Diverse Verpflegungsmöglichkeiten werden vor Ort angeboten, ebenso ein Festzelt mit Unterhaltung. Auch die Kinder werden begeistert sein – gibt es doch auch für die Hostettler-Kunden Kunden von morgen ein entsprechendes Angebot.

Die Action an den Hoschi Days startet an beiden Tagen um 10 Uhr und endet jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.