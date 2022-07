Blick auf die neue Scrambler-Generation 27.07.2022 - 10:34 Von Rolf Lüthi

© Ducati Ducati Scrambler, Modelljahr 2023: Zurückhaltend retuschiert und modernisiert

Am Festival World Ducati Week in Misano gab es einen Raum, in dem nicht fotografiert werden durfte. Da stand die neue Ducati Scrambler. Offiziell vorgestellt wird sie an der Motorradmesse Mailand.