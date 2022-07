Race of Champions Ducati Panigale: Alle weg

Nach dem Race of Champions versteigert: Ducati Panigale V4S in exklusiven Lackierungen

Im Rahmen der World Ducati Week fand das Race of Champions statt, mit serienmässigen Panigale V4S, die von bevorzugten Freunden der Marke ersteigert werden konnten. Sie sind alle weg.

Am Race of Champions massen sich im Rahmen der World Ducati Week 21 Rennfahrer, die bei Ducati unter Vertrag sind, auf der Rennstrecke von Misano mit serienmässigen Ducati Panigale V4S. Ihre Motorräder sind in Anlehnung an die Motorräder, die sie sonst fahren, speziell lackiert, auf der oberen Gabelbrücke ist der Name des Fahrers eingraviert.

Diese Motorräder waren ab Montag, 25. Juli online zu ersteigern, wobei «die besten enthusiastischen Ducati-Kunden weltweit Priorität hatten», so Ducati. In den ersten Minuten, nachdem der exklusive Zugang geöffnet wurde, wurde Jack Millers Motorrad mit der Nummer 43 verkauft. Kurz danach war die 63 von Pecco Bagnaia weg, danach die 5 von Johann Zarco. Nach wenigen Stunden waren alle weiten Motorräder verkauft.

«Die Ducati Panigale V4S des Race of Champions sin einzigartige Sammelstücke. Wir beschlossen, unseren besten enthusiastischen Kunden Priorität einzuräumen beim Kauf dieser Motorräder, um ihnen zu danken und um ihren Enthusiasmus für unsere Motorräder weiter zu befeuern», erklärt Francesco Milicia, Vizepräsident Global Sales and After Sales Ducati. «Dass die Motorräder so schnell verkauft waren bestätigt, dass viele Leute online waren und auf die Öffnung der Plattform warteten.»