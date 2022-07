iXS Jacke Gerona-Air: Für heisse Tage

Die Sommerjacke Gerona-Air von iXS mit atmungsaktivem Netzfutter und grossen Mesh-Flächen sorgt für optimale Belüftung. Wenns regnet, schützt eine wasserdichte Membran-Innenjacke.

Wer bei hohen Temperaturen länger auf dem Motorrad sitzt, schätzt die luftige und bequeme Tour Jacke Gerona-Air. Dank vielen Grössen von M-9XL und der Weitenverstellung an Oberarm, Ellbogen und Ärmelbund lässt sich die Jacke ideal auf den Körper einstellen und bietet so eine perfekte Passform.

Praktisch ist die Gerona-Air auch in Bezug auf ihr grosses Stauvolumen: In den vier Aussentaschen, zwei Innentaschen und der Napoleontasche hat alles Platz, was es für eine Motorradtour braucht. Der rundumlaufende Verbindungsreissverschluss ermöglicht zudem die perfekte Kombination mit der gleichnamigen Hose.

Auch in punkto Sicherheit macht iXS keine Kompromisse. Die geprüften Schulter- und Ellbogenprotektoren garantieren maximalen Schutz. Darüber hinaus verfügt die Jacke über eine Tasche für die Aufnahme eines Rückenprotektors. Für nasses und kühleres Wetter ist sie mit einer Vorbereitung für die wind – und wasserdichte Membraninnenjacke Montevideo-ST ausgerüstet. Ebenso ist ein Rückenprotektor nachrüstbar.

Die elegant geschnittene Tour Jacke Gerona-Air ist in Schwarz-Grau-Rot in vielen Grössen bis 9XL erhältlich zum Preis von 199.95 Euro / CHF 299.- im gut sortierten Fachhandel.