Yamaha YZ450F: Komplett neue Motocross-Maschine

Am neuen Motor wird das Yamaha-typische Grundlayout beibehalten, doch fast alle Teile sind neu

Im Offroad-Programm 2023 von Yamaha gibt es nur eine Neuheit: Die Motocross-Maschine der 450er Klasse ist eine Neukonstruktion, leichter und leistungsstärker als das Vormodell.

Im Zentrum der Entwicklung der neuen YZ450F hätten die Yamaha Ingenieure die Fahrer gestellt. Dabei haben sie sich immer wieder mit den potenziellen Vorteilen auseinandergesetzt, die eine neue Funktion für möglichst viele Fahrer auf verschiedenen Fahrlevels bieten würde. Das Ergebnis ist ein absolut wettbewerbsfähiges Motocross-Bike, das nicht nur schnell ist, sondern Fahrspass auf jeder Strecke bietet – ganz gleich, ob für erfahrene Profis oder Wochenend-Racer. Dieses neue Modell erreicht 5 % mehr Leistung über den gesamten Drehzahlbereich und wiegt vollgetankt nur 109 kg, wodurch es einmal mehr die Position von Yamaha als führende Marke im Motocross unterstreicht. Soweit das Statement von Yamaha.

Am neuen Motor wurde die im Jahr 2010 eingeführte Grundkonstruktion mit nach hinten gekipptem Zylinder und nach vorne gerichtetem Einlass beibehalten. Der neue Motor soll leichter und widerstandsfähiger sein und weist eine stärker lineare Leistungscharakteristik für eine erhöhte und bessere Zugkraft auf. Dadurch soll das 2023er-Modell bei sämtlichen Motordrehzahlen leichter zu fahren sein.

Neu gestaltet sind der Brennraum, Die Kanäle für Einlass und Auslass und die Kolbenform. Ein leichterer Zylinder spart Gewicht, eine reibungsarme Steuerkette vermindert Leistungsverluste. Die Einlassventile-aus Titan sind auf 39 mm vergrössert. Ebenfalls neu sind Kurbelwelle und Pleuel. Am oberen Pleuelauge ist anstelle des Nadellagers ein leichteres Gleitlager verbaut. Am neuen Motor hebt Yamaha die Drehzahlgrenze um 500/min an. Die Ausgleichswelle mit einem einzelnen Gegengewicht ist neu hohlgebohrt.

Komplett geändert wurde auch die Führung der Ansaugluft: Die frische Luft wird nun durch den Raum zwischen Kraftstofftank, Rahmen, Sitz und Seitenverkleidungen geführt. Dieser neu geführte Luftstrom trägt dazu bei, ein Eindringen von Wasser, Staub und Schlamm in die Airbox zu verhindern, und führt zu einer leichteren und schlankeren Maschine mit kompakteren seitlichen Verkleidungen.

Das 2023er-Modell verfügt ferner über neues Airbox-Design, das in der Ansaugluft einen Wirbel erzeugt, was den Staub durch Zentrifugalkräfte von der eintretenden Luft trennt, bevor diese in den neuen runden Luftfilter gelangt.

Die Steigerung der Motorleistung um 5 % bedingte ein neues Fünfgang-Getriebe mit vergrössertem Abstand zwischen den Wellen und Getrieberädern mit grösserem Durchmesser. Damit ist gesagt, dass Yamaha ein komplett neues Motorgehäuse verwendet.

Die zweiteilige Stahl-/Aluminiumkupplung des Vorgängermodells wurde durch eine widerstandsfähige und leichte einteilige Kupplungskonstruktion mit Tellerfedern anstelle der herkömmlichen Schraubenfedern ersetzt. Diese neue Kupplung mit ihrem um 0,75 kg reduzierten Gewicht ist deutlich leichter und schlanker – und ermöglicht ein besseres Feeling und weniger Handkraft am Hebel. Mit dem neuen Motorgehäuse stellte Yamaha auch von Nasssumpf auf Trockensumpfschmierung um und optimierte dazu die Flüssigkeitskühlung.

Im Einklang mit ihrem neuen fahrerorientierten Ansatz haben die Yamaha Ingenieure den Schwerpunkt auf die Neugestaltung des Aluminium-Doppelrohrrahmens gelegt, um so ein leichteres Fahrgefühl, eine verbesserte Wendigkeit und noch mehr Stabilität zu erhalten.

Der Charakter und das Verhalten des neuen Fahrwerks werden von vielen Faktoren bestimmt. Hierzu gehören die Geometrie, die spezifische Steifigkeitsbalance jeder einzelnen Komponente und die Art und Weise, wie die Komponenten miteinander interagieren. Eine deutliche Veränderung beim 2023er-Modell ist die Verlegung der Verbindungsstrebe zwischen dem Oberrohren um 15 mm nach unten. Auch die Verbindungsstrebe, an der das Brustrohr angeschweisst ist, wurde entsprechend nach unten versetzt. Weitere wichtige Änderungen umfassen eine erhöhte Festigkeit der Unterrohre sowie des Querrohrs und des Schwingendrehbereichs. Der neue Rahmen beinhaltet nun ein vorderes Motorlager aus 4 mm dickem Stahl mit drei durchgehenden Schrauben, zuvor war es ein 8 mm dickes Aluminium-Motorlager mit einer durchgehenden Schraube.

Die YZ450F verfügt über eine völlig neue «Horizontal Movement»-Verkleidung, die dieser Flaggschiff-Maschine eine schnittige und straffe Optik verleiht. Jedes einzelne Verkleidungsteil wurde neu gestaltet. Das Ergebnis: Schlankere und kompaktere Verkleidungsteile mit nahtloser, abgerundeter Oberfläche, die mehr Agilität für schnelle Verlagerungen des Körpergewichts bietet.

Dank einer neuen Frischluftführung zum Einlass sind die vorderen Lufteinlasskanäle nicht mehr erforderlich. Dadurch konnten kompaktere Kühlerverkleidungen mit einer geringeren Breite von 50 mm sowie ein schmalerer neuer Kraftstofftank verbaut werden, was in einem deutlich schlankeren Mittelbereich resultiert.

Das kompakte vordere Schutzblech wird dazu passend durch ein kürzeres, hinteres Schutzblech ergänzt. So weist die YZ450F mit dem neuen Sitz, dem Luftfilterdeckel und dem Kraftstofftank ein flacheres horizontales Profil und eine deutlich kürzere Verkleidungslänge von vorn bis hinten auf.

Die jeweils relative Position aller drei Elemente des «magischen Dreiecks» von Lenker, Fussrasten und Sitzbank wurde verändert, um eine ideale Fahrposition für unterschiedliche Körpergrössen zu erreichen. Die Sitzhöhe wurde um 5 mm erhöht, die Sitzbank ist deutlich flacher. Eine weitere Verbesserung ist die stärker gerundete Sattelform .Die Fussrasten sind jetzt 5 mm niedriger angeordnet, wodurch eine Gesamtsteigerung von 10 mm für die Beinfreiheit grösserer Fahrer geschaffen wurde. Darüber hinaus wurde der in 4 Positionen verstellbare Lenker im Hinblick auf eine natürliche Fahrposition verlegt, während die Gummi-Lenkerhalter den Fahrkomfort sicherstellen.

Neue Dämpferventile verbessern die Stossdämpfung und sorgen für mehr Traktion. Für eine einfachere Einstellung ist die KYB-Gabel mit einer per Hand regelbaren Druckstufendämpfung ausgestattet. Die Fahrer können nun über die Power Tuner-App auf ihren Smartphones auf klare Informationen und Empfehlungen zu den Federelemente-Einstellungen zugreifen, sodass die richtigen Einstellungen nicht mehr länger ein Ratespiel sind.

Die hintere Bremse spielt bei Richtungswechseln und einem effektiven Anfahren von Kurven eine Schlüsselrolle. Dabei ist das an die Fahrer übermittelte Gefühl entscheidend dafür, um die Kontrolle zu bewahren. Aus diesem Grund ist das neue Modell an der hinteren Bremse mit einem neuen Hydraulikschlauch mit reduzierter Steifigkeit versehen, welcher die Balance des Bremseinsatzes verbessert und Fahrern eine präzisere Kontrolle bietet.

Die neue Traktionskontrolle bietet zwei Unterstützungsniveaus und kann ausgeschaltet werden. Die neue Traktionskontrolle der YZ450F wird über die Power Tuner-App gesteuert und erlaubt den Fahrern so, je nach Streckenbedingungen, Witterungsverhältnissen und Fahrniveau individuell den gewünschten Grad an Intervention zu wählen.

Das Launch Control System verfügt über eine neue Drehzahlbegrenzung, die sich in Schritten von 500 U/min auf eine maximale Drehzahl zwischen 6'000 U/min und 11'000 U/min einstellen lässt. Dadurch gelingen selbst Blitzstarts bei Vollgas, ohne dabei in einen zu hohen Drehzahlbereich zu gelangen. Bei Erreichen des dritten Ganges wird das Launch Control System deaktiviert.

Die Yamaha Designer haben jede grosse und kleine Komponente im Zuge ihrer Mission analysiert, um die neue YZ450F zu einer der leichtesten Maschinen ihrer Klasse zu machen – und dabei immer im vollgetankten Zustand gemessen.

Eine neue Kraftstoffpumpe, Airbox und Kettenführung tragen deutlich zum geringeren Gewicht bei und helfen, die Massen im Hinblick auf eine erhöhte Fahrwerksagilität zu zentralisieren. Selbst die kleinsten Teile – einschliesslich Gaszug, Lenkerschalter und Wasserpumpen-Antriebsrad – wurden neu gestaltet, um das Gewicht auf gerade einmal 109 kg vollgetankt zu senken. Daraus ergibt sich eine Gewichtsreduzierung um 2,3 kg.

Für das 2023er-Modell wurde die Power Tuner-App verbessert und mit einer intuitiven «Quick Tuning»-Funktion versehen, mit der sich die gewünschten Motoreigenschaften schneller und einfacher auswählen lassen. Dazu wird einfach eine Scrollbar von «Sanft» bis «Aggressiv» verschoben. Zu der neuen App gehören zusätzliche Funktionen, darunter ein Timer für die Rundenzeiten, Drehzahl, Kraftstoffverbrauch, Geschwindigkeit und anderer Daten.

Darüber hinaus gibt es eine Seite mit häufig gestellten Fragen zum Thema Federung als Hilfestellung, um die jeweils bestmögliche Einstellung für die YZ450F zu finden.

Die neue YZ450F ist ab November 2022 in Blau oder Schwarz erhältlich. Dazu gibt es die YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition mut schwarzer Verkleidung, den blauen Highlights und den Monster Energy-Grafiken von der Optik der Werks-Rennmotoräder inspiriert.

Die restlichen Motocross- und Enduro-Modelle des 2023er Jahrgangs sind nur optisch neu gestaltet, technisch aber unverändert.