Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale: 1913 Stück

An Bord des Flugzeugträgers Cavour feierten Moto Guzzi und die italienische Marine ihre enge Verbindung und stellten die Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale vor, limitiert auf 1913 Maschinen.

Auf der spektakulären Bühne des Flugdecks des Flugzeugträgers Cavour feierten Moto Guzzi und die italienische Marine ihre enge Verbindung, die bereits seit über hundert Jahren existiert. Der Adler mit den ausgebreiteten Flügeln ist seit der Firmengründung im Jahr 1921 das unverwechselbare Markenzeichen von Moto Guzzi. Das Emblem hat seinen Ursprung im gemeinsamen Militärdienst der Gründer Carlo Guzzi und Giorgio Parodi bei der Regia Marina Aeronautical Service – Luftwaffe der Marine – während des Ersten Weltkriegs.

Während dieser Zeit beschlossen die beiden Freunde zusammen mit dem Piloten Giovanni Ravelli, sich nach Kriegsende dem Motorradbau zu widmen. Ravelli konnte seinen Traum jedoch nicht verwirklichen, er verstarb 1919 bei einem Unfall. In Erinnerung an ihren Freund wählten Guzzi und Parodi den Adler als Markenzeichen.

Im Rahmen der Feier wurde auch die Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale enthüllt, eine limitierte und nummerierte Special Edition. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Difesa Servizi S.p.A., ein internes Unternehmen des italienischen Verteidigungsministeriums, das Moto Guzzi die Nutzung der Bezeichnung«„Aviazione Navale» für die V100 Mandello Aviazione Navale genehmigte.

Die Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale wird in Erinnerung an das Jahr, in dem die Luftstreitkräfte der italienischen Marine gegründet wurden, in einer limitierten und nummerierten Auflage von 1913 Exemplaren gefertigt. Die Farbgebung und die Grafik der Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale ist von den aktuellen F-35B-Kampfjets der Marine inspiriert.

Zur Serienausstattung gehören ein Reifendruck-Kontrollsystem und beheizbare Griffe. Gut sichtbar ist die Seriennummer in die obere Lenkerhalterung graviert. Eine Abdeckplane und einer Erinnerungsplakette gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Die Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale ist ab März 2023 verfügbar.

Mit der V100 Mandello schlägt Moto Guzzi ein neues Kapitel seiner Geschichte auf. Als erste Moto Guzzi wird die V100 Mandello vom neuen «Compact Block»-Motor mit 1042 ccm angetrieben. Begleitet vom unnachahmlichen Moto Guzzi-Sound leistet der flüssigkeitsgekühlte 90°-V2-Motor 115 PS bei 8700/min und 105 Nm bei 6750/min.

Die Aviazione Navale sind die Luftstreitkräfte der italienischen Marine, die auf See in engem Kontakt mit den Marineeinheiten operiert. Ihre Gründung geht auf das Jahr 1913 zurück, als der Servizio Aeronautico della Regia Marina offiziell gegründet wurde. Seit den 80er-Jahren sind die Luftstreitkräfte der italienischen Marine an allen wichtigen internationalen Operationen beteiligt.

Die Cavour (CVH 550) ist ein sogenannter STOVL-Flugzeugträger – Short Take Off and Vertical Landing – der von Fincantieri gebaut und 2009 für die italienische Marine in Dienst gestellt wurde. Mit einer Länge von 244 Metern und einer 220 Meter langen Start- und Landebahn ist die Cavour das Flaggschiff der italienischen Marine und stellt eine der größten technologischen Investitionen in das nationale Verteidigungssystem dar.

Das Schiff ist in der Lage, alle Flugzeugtypen der Marineflotte an Bord zu nehmen und zu betreiben: Hubschrauber (AB 212, EH 101, NH 90), AV-8B-Flugzeuge sowie Flugzeuge der neuesten Generation, z. B. die F-35B. Der Hangar bietet Platz für bis zu 12 Hubschrauber oder alternativ für 8 Flugzeuge. Das Schiff, mit einer ständigen Besatzung von 550 Mann, bietet bis zu 1200 Personen Platz.