Intermot in Köln: Neustart nach vier Jahren

Die erste Motorradmesse des Jahres besuchten 100.000 Personen. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2018, als die Intermot vor Corona letztmals stattfand.

Gemäss dem Messeveranstalter Koelnmesse erlebte die Intermot, die Internationale Motorrad- und Roller-Messe Köln, einen gelungenen Neustart. Die Intermot ging am Sonntag, 9. Oktober 2022, zu Ende. Als erste Motorradmesse des Jahres präsentierte die Veranstaltung Weltpremieren und Innovationen, aber auch Neuheiten, die bereits im Jahresverlauf digital vorgestellt wurden.

«Nach vier Jahren pandemiebedingten Aussetzens ist die motorisierte Zweiradwelt zurück in Köln und der Besucherzuspruch unterstreicht, wie wichtig eine Branchenplattform gerade unter schwierigen Vorzeichen ist. Konsumenten und Handel freuen sich, wieder auf Messen gehen zu können, die Produkte hautnah zu erleben und anzufassen, besonders so emotional aufgeladene Lifestyleprodukte wie Motorräder oder Roller. Die Stimmung bei den Messeteilnehmern war sehr gut, man konnte spüren, dass die Branche es vermisst hat, sich in einem solchen Rahmen wieder auszutauschen. Auch wenn die Branche nicht vollständig in Köln vertreten war, die Intermot 2022 hat ihre Stärken als Handels- und Verbrauchermesse unter Beweis gestellt und sich wieder im Markt positioniert», so das gemeinsame Fazit von Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse und Reiner Brendicke, Hauptgeschäftsführer Industrie-Verband Motorrad e.V. (IVM).

Die Intermot 2022 registrierte insgesamt rund 100.000 Besucher aus 75 Ländern. Sie informierten sich über das Angebot von rund 500 Ausstellern und Marken aus über 30 Ländern. Nahezu 40 Prozent der privaten Intermot-Besucher waren unter 30 Jahre alt. Von Donnerstag bis Sonntag war der Besucherstrom in die Kölner Messehallen enorm, die Probefahrparcours konnten den Andrang kaum bewältigen.

Großen Zulauf verzeichneten vor allem der eParcours mit aktuellen E-Motorrädern und E-Rollern und der Parcours 125 ccm für Neu- und Wiedereinsteiger. Erstmals konnten Produkte, vor allem aus den Segmenten Bekleidung und Helme, auf der Messe gekauft werden, was beim Publikum gut ankam.

Soweit die gemeinsame Pressemeldung der Koelnmesse und des IVM. Zur Einordnung: Als die Intermot 2018 letztmals stattfand, kamen 220.000 Besucher, die sich das Angebot von 1041 Ausstellern ansahen. Das entspricht, auch wenn wir lieber etwas anderes vermelden würden, einem Rückgang von mehr als 50 Prozent, sowohl bei den Besuchern wie bei den Ausstellern. Die nächste Intermot findet vom 1. bis 6. Oktober 2024 statt.