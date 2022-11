Ducati Scrambler: Leichter und mit Traktionskontrolle

Mehr als 100.000 Scrambler-Motorräder wurden seit 2014 verkauft; nun präsentiert Ducati die zweite Generation dieses Spass-Motorrads im Retro-Look.

Sowohl technisch wie im Design greift Ducati nur diskret ein ins kommerziell erfolgreiche Konzept. Für weiter vereinfachte Handhabung wurden durch einen neuen Gitterrohrrahmen samt Schwinge und einen überarbeiteten Motor 4 kg eingespart. Die Motorleistung beträgt wie bis anhin 73 PS bei 8250/min. Die Radgrössen von 18 Zoll vorne und 17 Zoll hinten werden beibehalten.

Ebenfalls für leichte Bedienbarkeit ist eine neue Kupplung eingebaut, die weniger Handkraft benötigt und schmaler baut, wodurch rechts ein schmalerer Motordeckel verbaut werden kann. Die Schaltwalze läuft für leichtere Schaltbarkeit nun in Kugellagern.

Die Drosselklappen werden neu über Stellmotoren elektronisch angesteuert (Ride by Wire), was die Implementierung einer Traktionskontrolle und zweier Fahrmodi erlaubt, Road und Wet (Regen). In diesem Regenmodus setzt die Motorleistung weich ein und die Traktionskontrolle greift früh ein. Weiter ermöglicht Ride by Wire den Anbau eines Quickshifters zum hoch- und runterschalten, serienmässig am Modell Full Throttle, optional an den anderen Versionen. Komplettiert wird die Assistenzelektronik durch ein Kurven-ABS, ebenso gibt es ein neues TFT-Display.

Erhältlich ist die neue Ducati Scrambler ab März 2023 in den Versionen Icon, Full Throttle und Nightshift. Das Basis-Modell Icon ist in Gelb, Schwarz und Rot erhältlich, jedoch sind Lacksätze in sechs weiteren Farben optional verfügbar.

Die Verion Full Throttle (Vollgas) ist die Sportversion, deren Design von den amerikanischen Flattrack-Rennmaschinen inspiriert ist. Neben dem Quickshifter gibt es eine Motorschutzplatte und einen Auspuff von Termignoni als Serienausstattung. Am Modell Nightshift (Nachtschicht) dominieren die Farben Schwarz und Dunkelblau. Die Nightshift ist die einzige Scrambler mit Drahtspeichenrädern und Lenkerendenspiegel.

Die Preise in Deutschland: Icon ab 10.590 Euro (Schweiz ab Fr. 11.790.-) Full Throttle und Nightshift ab 12.490 Euro (Schweiz ab Fr. 13.390.-).