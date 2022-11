Yamaha Ténéré 700: Schwachpunkt ABS beseitigt

An der 2023er Yamaha Ténéré kann das ABS neu auch nur am Hinterrrad deaktiviert werden

Auf 2023 lässt Yamaha der Ténéré 700 einige Updates angedeihen. Wichtigstes Upgrade ist das ABS, dass jetzt nur am Vorderrad aktiviert werden kann. Damit ist ein letzter Schwachpunkt beseitigt.

Bei ihrer Vorstellung im Jahr 2019 setzte die Yamaha Ténéré 700 einen markanten Kontrapunkt im Marktsegment der Reise-Enduros: Weniger Motorleistung, weniger Gewicht, weniger Elektronik, viel mehr Fahrspass. Das Konzept fand breiten Anklang, mehr als 40.000 Stück wurden bislang verkauft.

Auf 2023 beseitigt Yamaha an der Ténéré 700 und der Ténéré 700 Rally Edition den wichtigsten Kritikpunkt: Das ABS-System der Vorgängermodelle bot nur die Auswahl zwischen den Modi «ein» oder «aus». Für 2023 sind sowohl Ténéré 700 als auch Ténéré 700 Rally Edition mit einem dreistufigen ABS ausgestattet. Dieses verbesserte System, das bereits beim World Raid-Modell verbaut ist, ermöglicht es, das ABS entweder an beiden Rädern zu aktivieren, nur am Vorderrad zu aktivieren (Hinterrad ungeregelt) oder komplett zu deaktivieren. Der Modus, bei dem das ABS nur am Vorderrad aktiviert ist, empfiehlt sich zum Beispiel auf langen Pistenetappen oder auf schnellen Schotterpassagen. Greift der Fahrer bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis im Schreck zu stark in die Vorderbremse, kann das ABS einen Rutscher oder Sturz verhindern.

Als weiteres Update sind die Ténéré 700 als auch die Ténéré 700 Rally Edition mit einem neuen TFT-Display ausgestattet. Dieses bietet die Auswahl zwischen zwei Anzeigemodi. Im Displaymodus «Explorer» ist die Drehzahlskala vergrößert dargestellt. Der Displaymodus «Street» ist eine eher traditionelle Darstellung mit analog-gestalteten Rundinstrumenten.

Alle 2023er Ténéré Modelle sind mit einer Communication Control Unit (CCU) ausgestattet und bieten Smartphone-Konnektivität. Dazu muss das Smartphone des Fahrers über die kostenlose MyRide App von Yamaha per Bluetooth mit dem Motorrad verbunden werden. Sobald der Besitzer sein Smartphone gekoppelt hat, kann er auf dem neuen TFT-Display Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, E-Mails und Textnachrichten sehen und über die App Parameter des Motorrads abrufen.

Bei entsprechender Konfiguration informiert das System auch über den technischen Status der Ténéré. Auf Wunsch wird eine E-Mail an einen Yamaha Partner oder eine vom Fahrer bestimmte Kontaktperson gesendet. Die MyRide App bietet darüber hinaus viele weitere nützliche Funktionen, etwa die Überwachung aller wichtigen Parameter des Motorrads, Aufzeichnung von Fahrtroute, zurückgelegter Strecke, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Schräglagenwinkel und viele weiteren Daten. Die Informationen können in sozialen Medien geteilt und mit anderen Fahrern verglichen werden.

Auf 2023 sind die Ténéré 700 und die Ténéré 700 Rally Edition für den Einbau eines optionalen Quickshifters vorverkabelt, der als Yamaha Originalzubehör erhältlich ist. Zu den weiteren Upgrades gehören LED-Blinker sowie eine USB-Buchse anstelle der bisherigen 12 V-Buchse

Die Ténéré 700 ist auch als 35 kW-Version erhältlich. Die Ténéré 700 wird 2023 in den neuen Farben Icon Blue und Tech Kamo erhältlich sein. Die Ténéré 700 Rally Edition gibt es weiterhin in Heritage White. Verfügbar ist die Ténéré 700 voraussichtlich ab Februar 2023, die Ténéré 700 Rally Edition folgt im März 2023. Die Preise stehen noch nicht fest.