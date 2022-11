Ducati Diavel V4 «Moto piu bella»

Die Ducati Diavel V4 ist die Schönste. Dieser Meinung die Besucher der Motorradmesse Mailand, die in einer Publikumswahl die Ducati Diavel V4 zum «Moto piu bella» (most beautiful Bike) kürten.

Seit 2005 wird vom italienischen Motorradmagazin Motociclismo an der Mailänder Motorradmesse in einer Publikumswahl das schönste Motorrad der Messe gekürt. Dieses Jahr gaben rund 23.000 Besucher ihre Stimme ab; wovon fast 8500, mehr als ein Drittel, für die Diavel V4 stimmten. Von den 16 Wahlen, die an der Motorradmesse stattfanden, gewann Ducati deren 11.

Die Wahl der Diavel V4 zum schönsten Motorrad der Messe wurde am vergangenen Sonntag, letzten Messetag, verkündet. Am Stand des Magazins Motociclismo wurde in einer Zeremonie der Award übergeben an Andrea Amato, Chef Motorraddesigner im Centro Stile Ducati, wo die Motorräder von Ducati designt werden.