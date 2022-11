Superbike-WM: Limitierter Kalender 2023

Wer sich die Weltmeisterschafts-Saison 2022 der Superbiker an die Wand hängen will, kann das im nächsten Jahr tun. Vom neuen Weltmeister Alvaro Bautista und bis hin zum Deutschen Philipp Öttl sind alle dabei.

Ab Anfang Dezember 2022 ist der neue Wandkalender 2023 mit Motiven der Superbike-WM Saison 2022 im Format (45 x 31 cm) in limitierter Auflage lieferbar. Wer sich beeilt, findet dann sein Exemplar rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum.

Auf den 12 farbigen Monats-Kalenderblättern sind alle Superbike-Asse abgebildet wie unter anderem der neue Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki), Scott Redding (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha), Loris Baz (BMW), Alex Lowes (Kawasaki), Michael Ruben Rinaldi, (Ducati) Axel Bassani (Ducati), Xavier Vierge (Honda), Iker Lecuona (Honda) und der deutsche Ducati-Pilot Philipp Öttl.

Die Superbike-WM beeindruckte durch spannende Rennen in dieser Saison und bei der vorletzten Veranstaltung am letzten Wochenende in Indonesien holte sich der Spanier Alvaro Bautista den WM-Titel. Der letzte Superbike-WM Titel für Ducati bei den Fahrern errang im Jahr 2011 der Spanier Carlos Checa.

Der Superbike WM-Wandkalender von 2023 kostet 24,- Euro (inklusive 6,- Euro Versandkosten in Deutschland ) und ist erhältlich bei : Michael Sonnick, Motorsport-Bücher, Dieselweg 5, D-67117 Limburgerhof, Telefon 06236 – 8942 ( 19 - 21 Uhr ), E-Mail : MSonnick@web.de .