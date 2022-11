Kove Moto: Dakar, Supersport 300, Motocross 22.11.2022 - 10:57 Von Rolf Lüthi

© EICMA Stand von Kove Moto an der Motorradmesse Mailand: Ein Strauss von hübschen Motorrädern, keine Roller © EICMA Kove 400 RR: Vierzylinder-Reihenmotor mit 68 PS bei irren 13.500/min © EICMA Kove 800X Super Adventure: Reise-Enduro mit höchst vielversprechenden technischen Daten © EICMA Motocross-Maschine aus China: Kove MX250 © EICMA Mit der 450 Rally in der Factory Edition will Kove an der Dakar-Rally teilnehmen © Kove Kove Cobra 125R:Gitterrohrrahmen und Einarmschwinge an einem 125er Roadster Zurück Weiter

Erstmals präsentierte sich die chinesische Marke Kove Moto an der Motorradmesse Mailand. Kove will mit der Kove 450 Rally an der Dakar-Rallye und mit der NK321RR an der Supersport-WM 300 teilnehmen.