Honda XL750 Transalp: Noch ein Preis-Schocker?

Erwartungsgemäss enthüllt Honda an der Motorradmesse die XL750 Transalp, angetrieben vom Motor der kürzlich präsentierten CB750 Hornet. Von einem Kampfpreis von 9000 Euro wird gemunkelt.

Angetrieben wird die neue Transalp nicht mehr wie seit ihrem Debüt 1990 von einem V2, sondern vom Zweizylinder-Reihenmotor, mit dem auch die CB750 Hornet ausgerüstet ist. Diese hat Honda kurz vor der Intermot in Köln vor einem Monat vorgestellt.

Der Zweizylinder mit 270° Kurbelwellenkröpfung leistet in beiden Modellen 92 PS bei 9500/min und 75 Nm bei 7250/min. Der Motor mit einer obenliegenden Nockenwelle, vier Ventilen pro Zylinder und Ausgleichswelle ist ergänzt durch ein Sechsgang-Getriebe und eine Assist-Slipperkupplung.

Die Assistenzelektronik stellt fünf Fahrmodi zur Wahl (Standard, Sport, Rain, Gravel und der frei programmierbare User), mit unterschiedlichen Konfigurationen für Motorcharaktersitik und –leistung, Motorbremsmoment, Traktionskontrolle und Wheeliekontrolle. Vier Motorcharakteristiken sind kombinierbar mit drei Abstimmungen der Motorbremse und fünf Eingriffstufen der Traktionskontrolle.

Die Eingriffschwelle des Zweikanal-ABS ist anwählbar, und wer auf diese Hilfe verzichten will, kann das ABS auch ganz abschalten. Im Vorderrad ist eine 310er Doppelscheibenbremse verbaut, in Kombination mit Doppelkolbenzangen. Die Beleuchtung ist in LED-Technik ausgeführt, die Blinker sind selbstrückstellend. Das TFT-Farbdisplay mit 5 Zoll messender Diagonale ist Stand der Technik.

Die Transalp soll wirklich abseits des Asphalts bewegt werden können und rollt deshalb auf Drahtspeichenrädern mit rostfreien Speichen und Leichtmetallfelgen in 21 und 18 Zoll. Das Vorderrad führt eine 43er USD-Gabel von Showa mit getrennter Federungs/Dämpfungsfunktion und einstellbarer Vorspannung. Das in der Federvorspannung einstellbare Zentralfederbein der Hinterradaufhängung ist angelenkt über ein progressiv wirkendes Hebelsystem. Die Federwege messen 200 und 190 mm, die Sitzhöhe 850 mm, die Dämpfung ist gemäss diesen ersten Angaben nicht einstellbar. Dass Chassis ist ein unten offener Stahlrohrrahmen. Die konventionellen Schlauchreifen messen 90/90-21 und 150/70-18.

Die schnittig anzuschauende Verschalung wurde im Windkanal ausgetüftelt. Honda deklariert ein Gewicht von fahrfertig 208 kg (mit zu 90 Prozent gefülltem Tank). Die Honda XL750 Transalp wird in Weiss, Schwarz und Grau erhältlich sein. Vier Ausrüstungspakete (Adventure, Rally, Comfort, Urban und Touring) können optional dazubestellt werden. Ebenso wird es eine A2-Versionen geben. Preis und Liefertermin stehen noch nicht fest, aber: Honda überraschte die Konkurrenz mit einem fast unfassbar günstigen Preis der CB750 Hornat von 7890 Euro. Bei der Transalp munkelt man von 9000 Euro. Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, ist die Konkurrenz ein zweites Mal brutal geschockt.