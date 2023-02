Roland Resch: Aus ‘Motorradtrainings’ wird Ride it up 01.02.2023 - 10:34 Von Esther Babel

© Resch Roland Resch im Scheitelpunkt

Bis in die Superbike-Weltmeisterschaft hatte es der heute 38-Jährige aus St.Pölten einst gebracht. Wer bei Roland Resch lernen will, wie man besser Motorrad fährt, kann das in Österreich und Deutschland tun.