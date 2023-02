Yamaha-Track-Days: Oschersleben und Sachsenring

Selbst fahren heißt es auch in diesem Jahr bei den Yamaha Track Days. Die ersten Plätze sind für Yamaha-Fahrer reserviert, alle anderen Plätze sind markenoffen. Am Sachsenring zeigt Max Neukirchner, wie es geht.

«Dein Rennstrecken-Event - ganz in Blau», werben derzeit die Verantwortlichen bei Yamaha Deutschland. «Ganz gleich, ob du Vollblut-Racer oder Rennstrecken-Neuling bist, bei der diesjährigen Track Days Eventserie, die wir gemeinsam mit unserer Official Riding School für die Yamaha Community anbieten, erwartet dich ein Action Programm der Superlative. Großartige Racing-Sessions. In kleinen Leistungsgruppen.»

«Geh mit deinem Bike ans Limit», heißt es in der Werbebroschüre. «Beim freien Fahren auf exklusiv angemieteten Spitzenkursen kannst du die Performance deiner Maschine in sicherer Umgebung austesten und dich peu à peu an deine Leistungsgrenze herantasten. Auf Wunsch auch unter der Leitung von erfahrenen Instruktoren. Außerdem darfst du dich auf adrenalintreibende Test-Rides mit allen aktuellen R-Modellen freuen. Angefangen bei der R3 bis hin zur R1M.»

Track Days Event-Programm

Freies Fahren in kleinen Gruppen mit langen Sessions.

Kostenlose Test-Rides auf den aktuellen R-Modellen.

Erfahrene Yamaha-Rennfahrer als Instruktoren.

Hochkarätige Workshops und Aktionen.

Exklusive Yamaha Fan-Packages.

Leckeres Mittag- und Abendessen inklusive

15. - 16. Mai 2023 Sachsenring

Direkt im Anschluss an die IDM. Bei den diesjährigen Yamaha Track Days kann man die deutsche MotoGP-Strecke selbst unter die Räder nehmen. Auf den Spuren von Quartararo, Rossi und Co. kannst man sich auf dem legendären Sachsenring auf die Jagd nach der Bestzeit begeben. Unmittelbar im Anschluss an das Auftakt-Wochenende der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft finden am Montag und Dienstag die ersten Yamaha Track Days des Jahres in Kooperation mit Max Neukirchner statt.



«Wieso also nicht direkt am Wochenende Rennsport-Action hautnah erleben und schon mal zuschauen, welche Linie die Profis wählen», heißt es in der Yamaha-Zentrale. «Sichere dir dein Kombi-Ticket aus Fahrplatz bei den Yamaha Track Days und Eintrittskarte für die IDM. In der markenoffenen Veranstaltung unseres Partners Max Neukirchner haben wir 50 Plätze exklusiv für Yamaha Fahrer reserviert. Sei schnell und sichere dir deinen Platz.»

01. - 02. Juli 2023 Oschersleben

Der Wochenend-Termin am Gründungstag von Yamaha Motor. Die Yamaha Track Days und die Motorsportarena Oschersleben passen zusammen wie Slicks und Rennstrecken-Asphalt. Hier fanden die ersten Yamaha Track Days statt und seitdem sind sie hier jedes Jahr restlos ausverkauft. Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Rennstreckentraining ganz in Blau. Mit dem Yamaha Official Riding School Hafeneger Renntrainings wurde die Motorsportarena exklusiv für Yamaha Fahrer gemietet.

Alle weiteren Infos und die Anmeldeunterlagen gibt es bei Yamaha.