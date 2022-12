Grand-Prix-Geschichte(n): Mehr Irres aus der Formel 1

Vor drei Jahren hat Stefan Ehlen allerlei Fakten, Verrücktes und Furioses aus der Königsklasse erzählt. Nun legt der Fachjournalist mit Band 2 nach – noch mehr Rosinen aus der Grand-Prix-Historie.

Im Frühling 2019 feierte die Formel 1 den 1000. WM-Lauf der Königsklassen-Geschichte seit 1950. Fachjournalist Stefan Ehlen wollte auf diese gewaltige Historie zurückblicken. Aber die ganze Geschichte aufzuarbeiten, das würde jeden Rahmen eines normalen Buches sprengen. Also hat Ehlen das einzig Richtige getan – er hat sich damals für seine «Grand-Prix-Geschichte(n)» mit gutem Bauchgefühl einige Rosinen aus dem Kuchen gepickt.

Der Untertitel «Fakten, Verrücktes & Furioses aus 1000 Rennen» fasste schön zusammen, was der Leser erwarten durfte – einen leichtfüssigen Rundgang mit Boxenstopps bei allerlei Kuriositäten unseres Lieblingssports.

Autor Ehlen hangelte sich schnörkellos und immer mit Augenzwinkern von Thema zu Thema: Wir freuten uns über ein Wiedersehen mit dem legendären 6-Rad-Tyrrell, staunten über Wetterkapriolen, schmunzelten über die schnellste Strafe in der Formel-1-Geschichte. Einige Geschichten sind dermassen kurios, dass sie jeder Hollywood-Produzent als komplett unglaubwürdig in den Papierkorb geschmettert hätte. Aber, um einen Moment in Hollywood zu verweilen – was funktioniert, ruft nach einer Fortsetzung.

Nun legt Stefan Ehlen mit «Grand-Prix-Geschicht(n) 2» nach – mehr Fakten, Verrücktes & Furioses aus der Formel 1. Wir begeben uns auf eine neue Reise mit überraschenden Erkenntnissen aus der Königsklasse. Fahrer, die sich unter anderem Namen zu Rennen eingeschrieben haben, Autos, die nur zu einem Grand Prix angetreten sind, denkwürdige Missgeschicke, Weltmeister, die ihren Rennställen den Rücken kehrten.



Ich habe die Freude und das Privileg, seit mehr als vierzig Jahren aus der Formel 1 zu berichten, ich lese viel, aber zwischendurch gibt es beim Schmökern in Grand-Prix-Geschicht(n) Momente, in welchen ich denke: «Moment mal, was?» Merke: Wer glaubt, über die Königsklasse schon ziemlich viel zu wissen, darf über Stefan Ehlens Erzählungen immer wieder staunen, das alles ist kompetent und unterhaltsam verfasst, lehrreich, ohne lehrerhaft zu werden.



Die kurzen Kapitel erleichtern es, immer wieder zu diesem Buch zu greifen und sich ein paar Kuriositäten zu gönnen. Aber es ist genau so leicht, in diesem facettenreichen Werk zu verweilen.



Wenn Sie wissen wollen, welche Musik bei der Formel-1-Siegerehrung gespielt wird, welche WM-Läufe vom Namen her eine Mogelpackung gewesen sind, oder welcher Fahrer sich mit einem frechen Trick in Startreihe 1 mogelte, dann werden Sie an diesem Buch viel Freude haben.





Das Wichtigste in Kürze

Stefan Ehlen: Grand-Prix-Geschichte(n) 2 – Mehr Fakten, Verrücktes & Furioses aus der Formel 1

ISBN: 978-3-00-73653-7

Format 23 x 15,5 cm

192 Seiten

80 Bilder

Für 27 Euro im Fachhandel oder direkt unter www.grand-prix-geschichten.com