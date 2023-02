KTM und Motorex: Partnerschaft wird fortgeführt

Motorex und KTM verlängern ihre langjährige Partnerschaft. Zum 20-jährigen Jubiläum ihrer Zusammenarbeit vereinbaren Motorex und KTM eine langfristige Fortsetzung ihrer Kooperation.

Die Zusammenarbeit der beiden Erfolgsmarken umfasst zum einen sämtliche Rennsport-Aktivitäten von KTM mit Ausnahme der MotoGP. Das bedeutet: Alle KTM-Werksteams in der Moto2- und Moto3-Weltmeisterschaft, in den Topklassen von Motocross und Supercross sowie in Enduro-/Offroad-Wettbewerben vertrauen auf die High-Performance-Schmierstoffe von Motorex.

In den ersten 20 Jahren ihrer Zusammenarbeit konnten die beiden Partner bisher 119 gemeinsame Titel feiern. Der jüngste Erfolg ist erst wenige Tage alt: Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) gewann im Januar die Motorradklasse der Dakar Rallye.

Seit jeher nutzt Motorex sein erfolgreiches Motorsport-Engagement als anspruchsvolles Testlabor und lässt sein aus dem Rennsport gewonnenes Know-how in die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Serienprodukten einfliessen. Die Partnerschaft mit KTM, die jetzt in ihr drittes Jahrzehnt startet, bezieht sich neben dem Rennsport auf die Erstbefüllung aller Neumaschinen mit Motorex-Produkten und die Empfehlung der Schweizer Schmierstoffe in den Bedienungsanleitungen der Serienmotorräder.

Auch in der Entwicklung setzen KTM und Motorex ihre starke Zusammenarbeit fort: Im hauseigenen Labor in Langenthal entwickeln die Schweizer Experten in enger Abstimmung mit den Ingenieuren in Mattighofen innovative High-Performance-Schmierstoffe für Topleistung und maximale Zuverlässigkeit.

«Vertrauen und Verlässlichkeit sind essenzielle Werte in einer Partnerschaft. In 20 Jahren mit etlichen gemeinsamen Projekten für den Firstfill, die Serienfertigung, den weltweiten Aftermarkt und den Motorsport sind diese Werte gewachsen», sagt Motorex-CEO Edi Fischer. «Auch nach fast 120 Weltmeisterschaften und vielen Stunden des Hoffens, Zitterns und Daumendrückens an der Rennstrecke ist die Faszination der Zusammenarbeit unverändert. Wir sind stolz darauf, auch in Zukunft einen Beitrag an die Erfolgsgeschichte der KTM-Group zu leisten.»

«KTM und Motorex arbeiten auf dem Prüfstand der Motorradwelt grossartig zusammen – die vielen Jahre und Titel sprechen für sich!», fasst KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer zusammen.