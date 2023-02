Mahindra verkauft Peugeot an deutschen Investor

Peugeot Motorcycles ist nicht mehr in indischem, sondern seit neuestem in deutschem Besitz

Der indische Motorrad- und Automobilhersteller verkauft die Aktienmehrheit an Peugeot Motorcycles an die deutsche Kapitalbeteiligungsgesellschaft Mutares.

Mahindra hatte Peugeot 2015 zu 51 Prozent übernommen und steig in die Strassen-WM ein. Mit der von Suter Racing gebauten Moto3-Rennern gelangen 2016 drei Siege: Zweimal siegte Pecco Bagnaia auf Mahindra, einmal John PcPhee auf der baugleichen Peugeot. Das ist schon eine Weile her und Mahindras Versuch, eine eigene Rennabteilung aufzubauen, ging gründlich schief.

Dafür übernahm Mahindra 2019 die restlichen Anteile von der PSA-Gruppe und war damit seither alleiniger Besitzer der Marke, die von Peugeot Scooters in Peugeot umbenannt wurde.

Nun verkaufte Mahindra kürzlich 50 Prozent der Aktien und 80 Prozent der Stimmanteile an die deutsche Kapitalbeteiligungsgesellschaft (englisch Private Equity) Mutares mit Hauptsitz in München. Mahindra bleibt Gesellschafter mit einer Minderheitsbeteiligung, was für ein indisches Unternehmen eher untypisch ist.

Peugeot Motocycles hat seinen Hauptsitz in Mandeure, Frankreich, und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 140 Mio Euro. Peugeot Motocycles stellt zwei- und dreirädrige Motorroller her, die über 3000 Verkaufsstellen durch Tochtergesellschaften, Importeure und Händler in Frankreich und international auf drei Kontinenten vertrieben werden. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Produktionsstätte in Mandeure, ein Joint Venture mit JNQQ (Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.) in China sowie über Produktionspartnerschaften mit mehreren großen asiatischen Unternehmen, darunter Thaco in Vietnam.

Dazu erklärt Johannes Laumann, CIO von Mutares: «Peugeot Motocycles ist eine international anerkannte Marke, die auf einer traditionsreichen Geschichte als weltweit ältester Hersteller von motorisierten Zweirädern aufbaut. Wir sind sehr stolz darauf, mit der Marke assoziiert zu sein, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Lage sein werden, das wahre Potenzial des Unternehmens auf der Grundlage unserer großen Erfahrung in der Branche und unseres starken operativen Teams und gemeinsam mit unserem Partner Mahindra zu heben. Darüber hinaus agiert Peugeot Motocycles als Erstausrüster, und wir sehen ein großes Potenzial für starke Synergien innerhalb unseres Automotive & Mobility Segments.»

Das erwähnte Automotive & Mobility Segment von Mutares umfasst Beteiligungen an mehreren Zulieferern der Automobilindustrie, die unter anderem Dichtungen, Kabelbäume, Kunststoffteile und Schmiedeteile herstellen. Peugeot ist im gesamten Mutares-Portfolio der einzige Hersteller von Komplettfahrzeugen.