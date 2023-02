Motofestival 2023: Grösste Motorradmesse der Schweiz

Für die Schweizer Motorradszene beginnt die Saison 2023 am Motofestival in Bern.

Vom 22. bis 26. Februar 2023 findet nach zwei Jahren unfreiwilliger Pause in der Schweiz wieder eine nationale Motorradmesse statt – nicht mehr in Zürich, sondern in Bern.

Los geht’s schon am Mittwoch Abend ab 18.00 Uhr mit dem Pre-Opening. Bei diesem Vorab-Zugang zur Messe ist der Einlass auf 4000 Personen beschränkt. Dies ermöglicht einen exklusiven Messebesuch in privaterem Rahmen, wo Besucher sich fachmännisch von den Ausstellern zu ihren Produkten und Neuheiten beraten und als Erste in die Motofestival-Welt eintauchen können. Im Pre-Opening Ticket ist ein Wertgutschein von 20 Franken für das Essensangebot vor Ort inbegriffen, und wie an den anderen Messetagen findet auch bereits am Mittwochabend eine erste Jump-Show im Aussengelände statt.

Am Donnerstag und Freitag ist das Motofestival von 10 bis 21 Uhr geöffnet, Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Die Tageskarte kostet 24 Franken. Wer nur nach Feierabend vorbeischauen möchte, kann Donnerstags, Freitags und Samstags ab 17 Uhr durchs Motofestival schlendern zum ermässigten Tarif von 14 Franken. Am Samstag rocken Gotthard ab 20.30 Uhr das Motofestival. Als Vorband spielt Marc Amacher, und DJ Matteo sorgt für gute Stimmung zu Beginn und am Ende des Abends. Tickets sind online erhältlich.

Das Rahmenprogramm ist breit gefächert: Freestyle Jump Show, Freestyle Street-Bike Show, Trial Show, Sondershow Schweizer Motorradbauer, Sondershow legendäre Motorräder aus verschiedenen Epochen als Timeline, Vintage Racing, Customizing-Szene, Europacup der Zweiradberufe mit Teilnehmern aus acht Nationen. Fürs leibliche Wohl wird das breit aufgestellte Foodfestival mit rund 15 Ständen und einer hochwertigen kulinarischen Vielfalt sorgen.

Nicht verschweigen können wir die Tatsache, dass nicht ganz alle Motorradmarken präsent sind. Damit SPEEDWEEK sich nicht vorwerfen lassen muss, wir hätten das Glas als halbleer bezeichnet, erwähnen wir zuerst die Präsenz von Aprilia, BMW, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Moto Guzzi, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa und Zero am Motofestival in Bern. BMW war an der Swiss-Moto von 2020 nicht dabei, Husqvarna, Triumph, Moto Guzzi, Aprilia und Piaggio nur mit reduzierten Auftritten. Doch der aufmerksame Leser vermisst in der Aufzählung der Motofestival-Aussteller die Marken Ducati, KTM samt den Schwestermarken Husqvarna und GASGAS, MV Agusta, Beta und Yamaha.

Mit Yamaha-Importeur Hostettler, der auch in den Bereichen Bekleidung, Zubehör, Ersatzteile und Reifen eine starke Marktposition hat, fehlt die umsatzstärkste Firma des Schweizer Motorradmarkts. «Es war lange unklar, ob und in welchem Rahmen diese Messe stattfinden wird, welche Marken mitmachen und in welchem Umfang», erklärt Nadine Schmid, Yamaha Marketingleiterin bei Hostettler. «Angesichts der Grössenordnung der Investition war uns diese Unsicherheit zu gross und wir haben uns im Frühherbst 2022 früh genug entschieden, am Motofestival 2023 nicht teilzunehmen. Dass wir dieses Jahr nicht dabei sind, ist aber kein Grundsatzentscheid. Gut möglich, dass wir bei besserer Planungssicherheit in Zukunft dabei sein werden am Motofestival.»