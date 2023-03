Ducati und Lamborghini: Beide Museen an einem Tag

Die «Ducati Museum and Automobili Lamborghini Museum Experience» ermöglicht den Besuch der Museen von Ducati und Lamborghini am gleichen Tag. Das Angebot gilt vom 25. März bis 7. Mai 2023.

Ducati hat das Angebot der Borgo Panigale Experience durch die Einführung neuer Aktivitäten, Besuchsoptionen und Kooperationen überarbeitet, um allen Enthusiasten fesselndere und unvergesslichere Erfahrungen zu ermöglichen.

Bei der Borgo Panigale Experience soll der Besucher in die Welt der roten Motorräder aus Borgo Panigale eintauchen wollen. Die Besucher können im Ducati Museum mehr als 90 Jahre Geschichte und Leidenschaft nacherleben und im Werk die Geburt der Motorräder live miterleben.

Eine neue Kooperation mit Lamborghini erweitert dieses Angebot. Ab dem 25. März bis zum 7. Mai können Enthusiasten an der «Ducati Museum and Automobili Lamborghini Museum Experience» teilnehmen. Mit diesem neuen Angebot können die Gäste beide Museen an einem einzigen Tag besuchen und dabei von einem ermäßigten Preis für die beiden Eintrittskarten und einem kostenlosen Shuttlebus profitieren, der einen direkten und schnellen Transfer zwischen den Museumskomplexen in Borgo Panigale und Sant'Agata Bolognese bietet.

Das Angebot gilt nur samstags und sonntags für eine Gruppe von maximal 15 Personen und wird als geführte Tour von qualifizierten Mitarbeitern beider Museen abwechselnd an den Wochenenden in italienischer und englischer Sprache durchgeführt.

Für den ermäßigten Eintritt in die Museen und die Nutzung des Shuttlebusses ist eine Reservierung erforderlich, die entweder auf der Website von Lamborghini oder in dem dafür eingerichteten Bereich der Website von Ducati vorgenommen werden kann, wo auch die Fahrpläne und Preise für das Erlebnis eingesehen werden können.

Zu den weiteren Neuerungen, die das Angebot der Borgo Panigale Experience bereichern, gehören die «Discovery Tours» mit Livio Lodi, Kurator des Ducati Museums, Experte und Geschichtsinteressierter, der sein großartiges Wissen und seine Leidenschaft für die Marke weitergibt. Die Besucher erfahren neue Geschichten, spannende Anekdoten und unerzählte Momente. Die Besichtigung des Ducati Museums in Begleitung des Kurators ist vom 1. April bis zum 7. Oktober an einem Samstag pro Monat für Gruppen von bis zu 12 Personen möglich. Für jedes Datum gibt es eine Führung auf Italienisch und eine auf Englisch.