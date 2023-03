Motorex: Neuer Leiter der Abteilung Powersports

Nach 17 Jahren bei Motorex wechselt Ronald Kabella zum langjährigen Vertriebspartner A1 Accessory Imports nach Australien. Nachfolger Andreas Vetter führt ab 1. Mai 2023 die Business Unit Powersports.

Der Schweizer Schmierstoff-Hersteller Motorex AG vollzieht einen Wechsel an der Spitze der Business Unit Powersports: Ronald Kabella, langjähriger Leiter dieser Business Unit und Mitglied des Managementteams von Motorex, reicht den Staffelstab weiter an Andreas Vetter. Der 49-jährige führungserfahrene Vertriebsprofi übernimmt am 1. Mai 2023 die Position des Head of Powersports bei Motorex. Hauptgeschäft dieser Abteilung sind Schmierstoffe, Pflegeprodukte und weitere bei Wartung und Instandhaltung von Motorrädern und ATVs benötigte Flüssigkeiten.

Nach über 17 Jahren bei Motorex verlässt Ronald Kabella am 30. April 2023 auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Auf schier unzähligen Reisen rund um die Welt hat er in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten Motorex auf Motorsportveranstaltungen, Messen und weiteren Events sowie bei Distributoren und Motorradhändlern repräsentiert. Zudem engagierte er sich persönlich sehr stark in der Zusammenarbeit von Motorex mit dem langjährigen Partner KTM, der während der «Ära Kabella» ein beeindruckendes Wachstum hinlegte. Der 58-jährige gebürtige Berliner möchte künftig in Australien ein etwas sesshafteres Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Auch dort wird er der Motorex-Familie erhalten bleiben, denn er wechselt in die Geschäftsleitung von A1 Accessory Imports, dem langjährigen Vertriebspartner des Schweizer Unternehmens in Australien.

Seine Nachfolge tritt am 1. Mai 2023 Andreas Vetter an. Der 49-jährige gelernte Kaufmann aus Biberach an der Riss in Baden-Württemberg kam Anfang dieses Jahres zu Motorex. Andreas Vetter bringt umfangreiche Erfahrung in mehreren vertrieblichen Führungspositionen mit, darunter fast 20 Jahre als Verkaufsleiter zweier erfolgreicher deutscher Mittelständler aus den Bereichen Powersports und Caravaning. Seine Leidenschaft gehört dem Motorradfahren und Mountainbiken.