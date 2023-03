Suzuki Saisonstart 2023: Bikers Day und Roadshow

Mit Rückenwind startet Suzuki in die neue Saison. Auf den zurückliegenden Messen haben jede Menge neue Modelle die Szene erfreut. Und jetzt geht’s ans Probefahren: Beim Bikers Day sowie bei der Roadshow 2023.

«Den Beat des Motors spüren, das Handling in unterschiedlichen Radien erfahren, das Feedback des Fahrwerks kennenlernen – kein Prospekt, kein Video und keine Animation kann die Impressionen einer Probefahrt ersetzen», so wirbt der Hersteller aktuell für den Start ins neue Motorrad-Jahr. «Und genau deshalb gibt Suzuki den Motorradfans auch dieses Jahr pünktlich zum Saisonstart wieder reichlich Gelegenheit, ihr Wunschmodell auf Herz und Nieren zu testen.»

Suzuki Bikers Day 2023

Am Bikers Day feiern die Suzuki Händler den Saisonstart gemeinsam mit den Motorradbegeisterten aus ihrer Region. Neben Modellen, die bereits eine breite Fanbase haben, sind natürlich auch einige der heiß erwarteten Newcomer live zu erleben.

8. oder 15. April 2023 – jeder Suzuki Partner entscheidet selbst, wann er seinen Bikers Day stattfinden lässt. Aber wenn es so weit ist, dann heißt es anschauen, anfassen, ausprobieren. Die Suzuki Experten stehen zu sämtlichen Fragen zur aktuellen Modellpalette ausführlich Rede und Antwort, und bei einer ausgiebigen Probefahrt können die Motorradfans herausfinden, welches Suzuki Modell am besten zu ihrem Biker-Lifestyle passt. Selbstverständlich haben sich die Händler auch ein individuelles Rahmenprogramm für ihren Bikers Day ausgedacht.

In einem übersichtlichen Verzeichnis finden Motorradfans den Bikers Day in ihrer Region auf der Suzuki Event Website.

Suzuki Roadshow 2023

Noch mehr Modelle zum Probefahren gibt es bei der Suzuki Roadshow 2023. Denn auch in dieser Saison ist das Suzuki Roadshow Team wieder kreuz und quer in der Republik unterwegs und hat jede Menge aktuelle Motorräder an Bord. Mit auf Tour ist ein Expertenteam, das allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Suzuki Roadshow macht bei teilnehmenden Vertragshändlern ebenso Station wie bei wichtigen Szene-Events. Folgende Veranstaltungen sind bereits fest eingeplant:

Motorrad Testival, 05. bis 07. Mai, Nürburgring

SW-Motech Open House, 2. bis 4. Juni, Rauschenberg

Touratech Travel Event, 9. bis 11. Juni, Niedereschach

Olsberg Festival, 18. bis 20. August, Olsberg

Eine ständig erweiterte und aktualisierte Liste mit allen Locations und Terminen der Suzuki Roadshow 2023 gibt es auf der Suzuki Event Website.