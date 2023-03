Versteigerung Kawasaki Z900-Umbau von Jens Kuck

Für einen guten Zweck, nämlich zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien, wird eine Kawasaki Z900 versteigert, die der erfolgreiche Youtuber Jens Kuck umgebaut hat.

Die Z900 ist seit Jahren zweitbestverkauftes Motorrad in Deutschland. Kein Wunder, dass der Z-Umbau von Jens Kuck im Netz auf großes Interesse stieß. Nun soll dieses Motorrad im Rahmen eines verdeckten Bieterverfahrens zugunsten einer Spendenaktion versteigert werden.

Interessierte können bei einem Kawasaki-Händler ihr Gebot für dieses Motorrad (inklusiver aller Original- und Umbauteile) abgeben. Die Person, die das höchste Gebot abgibt, erhält schließlich diese exklusive Z900. Das Spannende daran: Es wird nach außen hin keinerlei Informationen darüber geben, was andere geboten haben beziehungsweise was das derzeitige Höchstgebot ist.

Jens Kuck hat an der Kawasaki Z900 Blinker und Kennzeichenhalter geändert, Lenkerendenspiegel und einen Bugspoiler montiert. Dazu kommt noch Original-Zubehör von Kawasaki wie Akrapovic-Aufpuff, Kühlerschutz, tiefere Sitzbank oder Tankrucksack.

Seit Mitte März ist das Video von Jens Kuck zur Aktion online. Vom 1. bis zum 30. April können Interessierte dann beim Kawasaki-Händler ihr Gebot abgeben. Im Falle zweier gleichhoher Höchstgebotsbeiträge erhält das zuerst abgegebene Höchstgebot den Zuschlag. Die von Jens Kuck umgebaute Z900 wird vor der Auslieferung am Sitz von Kawasaki Deutschland in Friedrichsdorf einem Werks-Service unterzogen und für die Übergabe vorbereitet.

Am 2. Mai ist es dann so weit. Die Händler, deren Kunden sich an der Bieteraktion beteiligt haben, werden über das Höchstgebot und den Gewinner informiert. Kawasaki Deutschland arrangiert anschließend mit dem Vertragspartner des Höchstbietenden die Auslieferung an den glücklichen neuen Besitzer. Kawasaki Deutschland wird den Betrag des Höchstgebots für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien spenden.