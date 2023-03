Husqvarna Norden 901 Expedition: Fahrwerk-Upgrade

Fahrwerk mit einstellbaren Federelementen und 240 mm Federweg, Satteltaschen und weiteres Reisezubehör schon dran: Mit der Expedition-Version der Husqvarna 901 Norden muss man nur noch losfahren.

Die Norden 901 Expedition wurde von Husqvarna ab Werk mit hochwertigem technischem Zubehör ausgestattet. Dank der neuen Offroad-orientierten WP XPLOR-Federung mit 240 mm Federweg vorn und hinten soll die Norden 901 Expedition auch das raueste Terrain bewältigen.

Die hochwertigen Federelemente (die Gabel hat 48 statt 43 mm Durchmesser) sind einstellbar in Druckstufe, Zugstufe und Vorspannung und ermöglichen so ein personalisiertes Setup gemäß den Präferenzen des Fahrers und den Anforderungen des Terrains. Ein echtes Upgrade im Vergleich zu den Federelementen ohne Einstellmöglichkeit der Basis-Norden.

Für maximalen Fahrkomfort bei Langstrecken-Abenteuern ist die Norden 901 Expedition serienmäßig mit reichlich technischem Zubehör von Husqvarna Motorcycles ausgestattet. Das einstellbare Heizgriffkit und die beheizte Fahrersitzbank sorgen bei frühmorgendlicher Abfahrt und bei kälteren Temperaturen für Wärme. Zudem verbessert das neue Touring-Windschild den Windschutz insbesondere bei höherer Geschwindigkeit. So kann man den 19 Liter fassenden Tank, der gegen 400 km Reichweite beinhaltet, in einem Rutsch leerfahren. Das Seitentaschenset bietet bis zu 36 Liter Stauraum.

Angetrieben wird die Norden 901 Expedition von einem Parallel-Twin-Motor mit 889 ccm Hubraum, der 105 PS und 100 Nm Drehmoment leistet – Eckdaten, die als ideal angesehen werden für eine Tourenmaschine. Der Motor ist in einem Stahl-Gitterrohrrahmen untergebracht. Das Bodywork erlaubt hervorragende Beweglichkeit, das einstellbare Fahrwerk liefert ausgezeichnetes Feedback, die verlängerten Federwege maximalen Komfort auch auf langen Pistenetappen.

Das Kurven-ABS verfügt über einen Offroad-Modus (Regelung am Hinterrad deaktiviert, Eingriff am Vorderrad vermindert), die neunstufige Traktionskontrolle regelt Schräglagen-abhängig. Die Drahtspeichenräder in den Offroad-Dimensionen 21 und 18 Zoll sind mit schlauchlosen Reifen des Typs Pirelli Scorpion STR Rally bestückt.

Vervollständigt wird die Ausstattung durch einen neuen Mittelständer, einen Motorschutz, Quickshifter und eine Connectivity Unit. Ist die Ride Husqvarna Motorcycles App auf dem Smartphone installiert und das Gerät über Bluetooth mit der Connectivity Unit des Motorrads verbunden, kann der Fahrer nicht nur herunterladbare Karten, Turn-by-Turn-Navigation und Anrufannahme nutzen, sondern auch Anrufe tätigen und Verkehrsinformationen in Echtzeit betrachten. Ebenfalls lassen sich über die am Lenker montierten Tasten Musikauswahl und -Lautstärke während der Fahrt regeln.

Husqvarna gibt ohne Benzin 214,5 kg an, was vollgetankt 230 kg entspricht – rund 10 kg mehr als die Basis-901 Norden, die mit 15.199 Euro in der Preisliste steht. Da scheinen uns die 16.249 Euro für die Expedition-Version für den, der das hochwertigere Fahrwerk zu schätzen weiss, ein hochgradig attraktives Angebot. In der Schweiz kostet die ab März lieferbare Husqvarna 901 Norden Expedition Fr. 16.990.-, in Österreich 17.999 Euro.