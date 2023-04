CFMoto 800NK: Wird sie den Markt aufmischen?

Muss heute sein, lässt sich aber umbauen: Unpraktisch kurzes Heck und am Hinterrad baumelndes Nummernschild

CFMoto gibt geringfügig niedrigere Leistungsdaten an im Vergleich zu KTM

In China wurde die CFMoto 800NK präsentiert. Als Antrieb dient der 790er Motor von KTM. Die Preisdifferenz zur Motorenspenderin ist namhaft, aber fast umsonst gibt’s die China-Duke dann doch nicht.

Vorerst für den Heimmarkt präsentierte der chinesische Hersteller CFMoto die 800NK, ein unverkleidetes Motorrad mit 800er Zweizylindermotor. CFMoto baut für KTM die 790er und 890er Modelle und kann im Rahmen dieser Kooperation den 790er Motor für eigene Modelle verwenden.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits erhältlich mit dem von KTM konstruierten Motor ist eine Reise-Enduro, die CFMoto 800MT, die in drei Varianten angeboten wird.

Auf den 1. Januar 2023 hat die Pierer Mobility AG, das Mutterhaus von KTM, den Vertrieb von CFMoto für fünf europäische Länder übernommen, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Es ist anzunehmen, dass die CFMoto 800NK auch in den deutschsprachigen Ländern angeboten wird, ein Zeitpunkt wird aber noch nicht genannt.

CFMoto 800NK gibt für die verbaute Version des KTM-Zweizylinders 100 PS bei 9000/min und 81 Nm bei 8000/min an, das ist etwas weniger, als KTM für die 790er Duke angibt (105 PS und 87 Nm).

Als Chassis dient ein unten offener Rahmen aus Stahlrundrohren. Vorne ist eine 43er USD-Gabel verbaut, hinten ein direkt angelenktes Zentralfederbein des gleichen Herstellers. Die Bremsen Die Federelemente von KYB und die Bremsen liefert Brembo-Tochter J.Juan, mit zwei 320er Scheiben und Vierkolbenzangen im Vorderrad sicher reichlich dimensioniert.

In China vorgestellt wurden eine Basisversion und eine reichlicher ausgestattete Variante. Letztere unterscheidet sich durch ein grösseres TFT-Display (8 statt 5 Zoll), einen bidirektionalen Quickshifter und einen Lenkungsdämpfer. Slipperkupplung und drei Fahrmodi (Sport, Street, Rain) haben beide. Mit einer Gewichtsangabe von 186 kg wäre die Basis-CFMoto gar noch 2 kg leichter als die KTM 790 Duke.

In Italien wurde bereits ein Preis für die CFMoto 800NK bekannt gegeben: 7890 Euro. In Italien kostet die KTM 790 Duke 8990 Euro, 1100 Euro mehr als die CFMoto. Das ist ein namhafter Betrag, aber die Differenz ist noch so gross, dass die KTM darob komplett vom Markt gefegt wird. Australische Geschäftsleute, die schon länger als Europäer mit China Geschäfte machen, sagten schon vor Jahren: «Klar kannst du die Chinesen immer weiter runterhandeln. Aber wenn du nicht korrekt bezahlst, liefern sie nur Schrott.» Das scheint für die CFMoto 800NK nicht zuzutreffen.