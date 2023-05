Aprilia in Speed White: Damits noch schneller geht

Ab Mai und nur bis Ende 2023 sind die Aprilia RSV4 Factory und die Tuono V4 Factory in der Lackierung Speed White erhältlich. Weiss mit roten Rädern und seitlichen Schriftzügen wie an den MotoGP-Rennern.

Es sind die Flagschiffe von Aprilias Supersport- und Naked-Baureihen, welche in dieser schnellen Lackierung erhältlich sind, die voll ausgestatteten Factory-Versionen der RSV4 und der Tuono V4. Die weisse Lackierung mit den Aprilia-Schriftzügen an der Seite in Kombination mit den roten Rädern ist teilweise inspiriert vom Auftritt der Aprilia-Werksrennmaschinen der MotoGP-Rennserie.

Vorgestellt wurde die Sonderlackierung denn auch von den Aprilia-Werksfahrern Aleix Espargaró und Maverick Viñales am Grand Prix of the Americas in Texas. Damit bietet Aprilia nach Time Attack und Ultra Dark mit Speed White eine dritte Farbvariante an. Die Aprilias in Speed White sind ab Mai dieses Jahres bis Ende 2023 erhältlich, für 26.499 und 21.499 Euro (Schweiz Fr. 27.495.- und Fr. 21.495.-).