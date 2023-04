Obi-Wan Kenobi fährt Moto Guzzi V100 Mandello

In einem Video von einer Minute zelebriert der englische Schauspieler Ewan McGregor seine Liebe zu Moto Guzzi. Und rauscht auf der V100 Mandello von dannen, der neuesten Moto Guzzi.

Für absolute Authentizität wurde das Video auf 35 mm Zelluloid gefilmt. Ewan McGregor, berühmt geworden mit der Rolle des Obi-Wan Kenobi in den Starwars-Filmen, fuhr schon eine Moto Guzzi, als er noch ein unbekannter Nachwuchs-Schauspieler war und sein Motorrad wie jeder andere mit selber erspartem Geld kaufen musste.

Im Film kommt nicht nur das neueste Modelle von Moto Guzzi vor, sondern auch mehrere historische Guzzis, die alle aus der privaten Sammlung von McGregor stammen. Im Film erzählt er von seiner Leidenschaft, die ihn mit Moto Guzzi verbindet.

Gefilmt wurde an verschiedenen Orten in Kalifornien, unter anderem auf dem Pacific Highway, beim Haus von Eric Lloyd Wright in Malibu, in der Wüste bei Lancaster, am L. A. River und am Tunnel der 2nd Street in der Innenstadt von Los Angeles.

«Die V100 ist eine hundertprozentige Moto Guzzi, das macht sie so grossartig», erklärt McGregor. «Sie haben es geschafft, einen modernen, flüssigkeitsgekühlten Motor zu bauen, und trotzdem fühlt sich das Motorrad immer noch an wie eine Moto Guzzi.»