BMW: Patent für kompaktes Elektromotorrad

Ein Patent von BMW zeigt ein Elektromotorrad mit unkonventioneller Motoranordnung, die eine kompakte Bauweise mit kurzem Radstand und ein leicht vorwärts ermöglicht.

Erfahrung mit Elektroantrieben in Zweiradfahrzeugen hat BMW seit 2014, als der Elektroroller C evolution auf den Markt kam. Derzeit hat BMW den CE-04 im Angebot, ebenfalls ein Roller. Elektromotorräder zeigte BMW immer wieder mal in Form von meilenweit von einer Serienfertigung entfernen Prototypen.

Nun hat BMW ein Patent eingereicht für ein Elektromotorrad mit unkonventioneller Motoranordnung. Der Elektromotor wird stehend und etwa 45° nach vorne geneigt vor dem Hinterrad eingebaut und treibt über einen Winkeltrieb eine Zwischenwelle an, die ihrerseits über einen Zahnriemen das Hinterrad in Bewegung setzt.

Das ermöglicht es, den länglich geformten Akku vor dem Motor ebenfalls leicht nach vorne geneigt einzubauen. Die Steuerungseinheit für die Elektronik wird unter dem Motor platziert. Das ganze Arrangement ergibt ein kompaktes Motorrad in konventioneller Anmutung.

Den Nachteil zusätzlicher Reibungsverluste durch den Winkeltrieb nimmt man in Kauf für ein gefälliges Design ohne die «Klotzanmutung» anderer Konstruktionen. Fürderhin kann das direkt angelenkte hintere Zentralfederbein in leicht vorgeneigter Position verbaut werden. Wird die Batterie als durchgehendes Gehäuse oberhalb des liegend eingebauten Motors positioniert, muss an der Stelle ein Kompromiss eingegangen werden in Form eines fast senkrecht eingebauten Federbeins. Jeder Fahrwerkstechniker weiss: Optimal funktionieren wird das nicht.

Selbst für den bei den Rollern beliebten Helm-Stauraum könnte Platz gefunden werden dort, wo bei konventionellen Motorrädern der Benzintank verbaut ist. Mit dem gezeigten Basis-Layout kann ein unverkleideter Roadster, ein Scrambler oder auch eine Reise-Enduro gebaut werden.

Die im Patent gezeichneten Bauteile ähneln jenen des aktuellen Elektrorollers CE-04. Der CE-04 erreicht eine Spitzenleistung von 42 PS und 62 Nm Drehmoment, die Dauerleistung liegt bei 20 PS. Diese Version kann nur mit dem A2-Führerschein gefahren werden. Zusätzlich bietet BMW eine Version mit 31 PS Spitzenleistung und 15 PS Dauerleistung für Inhaber des Führerscheins A1 an.

Beim CE-04 ist die Höchstgeschwindigkeit elektronisch auf 120 km/h beschränkt, die Reichweite liegt bei rund 130 km. Soweit annehmbare bis erfreuliche Daten, nur das Gewicht von 231 kg dämpft den Enthusiasmus ebenso wie der Preis von 11.990 Euro.

Soll auf Basis des gezeigten Patents ein Elektro-Motorrad als Alternative zu gängigen 125ern oder auch zu den hauseigenen G310-Modellen gebaut werden, muss es BMW gelingen, Gewicht und Preis deutlich zu senken.