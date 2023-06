Yamaha Ténéré 700 World Rally: Wie einst Peterhansel

Zum dahinschmelzen: Die aktuelle Yamaha Ténéré 700 in der Lackierung der Dakar Werksrenner von 1993

Mit der World Rally beschert uns Yamaha die sechste Modellvariante der Ténéré 700. Die bleiernen Jahre, als keine Ténéré mehr im Modellprogramm auffindbar war, liegen endgültig hinter uns.

Die Geschichte begann 1979, als Cyril Neveu auf Yamaha XT500 die erste Dakar-Rallye gewann. Inspiriert von diesem Erfolg und ermutigt durch das wachsende Interesse an Langstrecken-Rallyes, brachte Yamaha 1983 die XT600 Ténéré auf den Markt. Es ermöglichte nicht nur einer ganz neuen Generation von abenteurerlustigen war eine Zeit, als eine neue Generation von Motorradfahrern die Motoren ankickte, auf die Strasse rausfuhr, um Abenteuer zu erleben und ihre Träume zu verwirklichen.

Yamaha befeuerte mit den Ténéré-Modellen, grandiosen Siegen und epischen Niederlagen an der Dakar-Rallye diesen Mythos an vorderster Front mit. Wüstenlegende Stéphane Peterhansel gewann die härteste Rallye der Welt sechs Mal auf Yamaha.

Nach den bleiernen Jahren von 1997 bis 2008, in denen Yamaha kein Modell mehr mit der Zusatzbezeichnung Ténéré im Modellprogramm hatte, ist die wiederbelebte Legende mit der Ténéré 700 seit 2019 wieder so lebendig wie in den 80er Jahren.

Nun beschert uns Yamaha die Ténéré 700 World Rally in den ikonischen Factory-Rennsportfarben, die von Stéphane Peterhansels Dakar-Rennmotorrad aus dem Jahr 1993 inspiriert sind. Es ist die sechste Modellversion und basiert auf der bereits bekannten Ténéré 700 World Raid.

Von der World Raid stammt das Fahrwerk mit hochwertigen KYB-Federelementen mit Federwegen von 230 und 220 mm, ergänzt mit einem einstellbaren Lenkungsdämpfer von Öhlins. Die zwei seitlich angeordneten Kraftstofftanks mit insgesamt 23 Litern Fassungsvermögen und die flache, zweiteilige Sitzbank, welche anstelle des hinteren Teils die Montage eines Gepäckträgers ermöglicht, stammen ebenfalls von der World Raid.

Das ABS stellt drei Varianten zur Wahl: Regelung an beiden Rädern, nur vorne oder ausgeschaltet. Im 5 Zoll grossen TFT-Display in Farbe können drei Anzeigedarstellungen angewählt werden: digital, analog oder Roadbook-Stil. Zusätzlich kann das Display mit einem Smartphone verbunden werden, auf dem die kostenlose MyRide-App installiert ist, so dass Textnachrichten und Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen auf dem Display angezeigt werden können.

Alles von der Variante World Raid bekannt. Der World Rally vorbehalten ist der Akrapovic-Endschalldämpfer in Silber und die ikonische Lackierung in Dunkelblau, Neonpink und Silber, die von Stéphane Peterhansels Dakar-Rennmotorrad aus dem Jahr 1993 inspiriert ist.

Die Yamaha Ténéré 700 World Rally ist erhältlich für 14.299 Euro (Schweiz Fr. 15.690.-, Österreich 15.799 Euro) und kostet somit 1300 Euro mehr als die technisch bis auf den Titan-Auspuff von Akrapivic weitgehend identische Variante World Raid. Aber nur auf der World Rally sieht man aus wie einst Stéphane Peterhansel auf dem Weg nach Dakar.