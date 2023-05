Harley-Davidson X440: Einzylindermotorrad aus Indien

Könnte in Europa die Nische der simplen Alltagsmotorräder beleben: Harley-Davidson X440

Seit dem 14. April nicht mehr China, sondern Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt. Da macht es als Motorradhersteller Sinn, ein Modell spezifisch für diesen Markt zu entwickeln.

Nachgezählt haben nicht wird, sondern die Uno, und gemäss der Unoted Nationas Organization ist seit dem 14. April 2023 nicht mehr China, sondern mit 1,425 Mia. Menschen Indien das Land mit der grössten Bevölkerung.

Mit Fokus auf den Motorradmarkt werden in Indien mit einfach aufgebauten Motorrädern mit luftgekühlten Einzylindermotoren die grössten Stückzahlen abgesetzt. Das hat nach einem komplett misslungenen Versuch auch Harley-Davidson bemerkt, nachdem die amerikanische Marke zuvor mit V2-Motorrädern mit 500 und 750 ccm spektakulär gescheitert ist.

Weil in diesem Markt auch «Made in India» eine grosse Bedeutung hat, tat sich Harley mit dem indischen Hersteller Hero zusammen. Diese Zusammenarbeit hat die Entwicklung und die Produktion eines Volumenmodells für den indischen Markt zum Ziel.

Nach gezielten Indiskretionen sind uns nun offizielle Informationen gegönnt. Das Motorrad wird Harley-Davidson X440 heissen und ist das Sortiment der Hero MotorCorp, das bislang bei 200 ccm endet, nach oben erweitern.

Nebst Bildern gönnen uns Harley-Davidson und Hero keine weiteren Informationen. Zu erwarten ist eine Leistung zwischen 35 und 40 PS, um mit dem Hubraumvorteil die Konkurrenz auf dem Heimmarkt auszubeschleunigen. Diese Konkurrenz besteht aus den Enfield-Modellen Classic und Meteor 350, der Benelli Imperiale 400 und der Jawa 42 Bobber.

Nebst Hubraumvorteil sollen die indischen Motorradfahrer mit USD-Gabel, Bremsen von Brembo-Tochter Bybre, LED-Beleuchtung und ABS überzeugt werden. Letzteres ist eine Voraussetzung, um die X440 auch in Europa anbieten zu können. Die offizielle Vorstellung soll in Indien im Juli stattfinden. Im Vorfeld wird ein Preis von 250.000 bis 300.000 Rupien genannt, was 2800 bis 3400 Euro entspricht.

Ergänzend ist zu erwähnen, dass Harley-Davidson für den chinesischen Markt in Zusammenarbeit mit Qianjiang (QJ Motors) die X350 und die X500 fertigt, beide mit Zweizylinder-Reihenmotor und Flüssigkeitskühlung.