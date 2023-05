KTM wieder dabei an der Motorradmesse Mailand 2023

Letztmals 2019, doch 2023 soll es wieder einen geben: KTM-Stand an der Motorradmesse Mailand

Die italienische Niederlassung der KTM AG hat angekündigt, dass KTM an der Motorradmesse Mailand vom 7. bis 12. November 2023 mit einem Stand präsent sein wird.

Letztmals hatte KTM 2019 an der Motorradmesse EICMA in Mailand ausgestellt. Die EICMA ist die wichtigste Motorradmesse Europas und die Rückkehr von KTM ist ein Strategiewechsel. Zuvor hatte KTM aus Kostengründen auf Publikumsmessen verzichtet, um das frei gewordene Budget in andere Marketingaktivitäten zu investieren.

KTM Italia kündigt auch ein neuen Standkonzept an. Das lässt hoffen, dass auch andere Hersteller den Motorrad-Publikumsmessen wieder grössere Bedeutung beimessen. Neben KTM haben auch andere Marken wie BMW, Triumph oder Harley-Davidson ihre Präsenz an Publikumsmessen reduziert. Derzeit steht noch nicht fest, ob KTM alleine oder mitsamt der beiden anderen Marken des Konzerns, Husqvarna und GASGAS, in Mailand präsent sein wird.