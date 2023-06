Martin W. fährt gleiche Indian FTR wie Sebastien Loeb

9000 Personen aus 20 Ländern nahmen an einer Verlosung teil, bei der es eine modifizierte Indian FTR 1200 zu gewinne gab – identisch jener, die Rallye-Star Sebastien Loeb für sich bauen liess.

Der glückliche Gewinner des Online-Wettbewerbs heisst Martin W. aus Toulouse/Frankeich. «Als der Anruf kam, ich hätte die Indian FTR Loeb gewonnen, konnte ich es nicht glauben. Für einen Motorsport-Enthusiasten wie mich ist es unglaublich, nun dasselbe Motorrad zu fahren wie Sebastien Loeb. Er ist ein renommierter Fahrer, den ich schätze und dessen Karriere ich über Jahre mitverfolgt habe. Nun freue ich mich darauf, die Indian FTR Loeb am Festival Wheels and Waves in Biarritz in Empfang zu nehmen.»

Sebastien Loeb und die Customizingfirma Tank Machine entwickelten die FTR Leob gemeinsam als einzigartige Interpretation eines amerikanischen V2-Motorrads, das Loebs Motorrad-Enthusiasmus und seine neun WM-Titel im Rallyesport zelebriert.

Loeb fuhr in seiner Karriere neben der Rallye-WM auch am Pikes Peak und an der Dakar-Rallye, nahm an Rallyecross und XtremeE teil. Weniger bekannt ist, dass seine Karriere an regionalen Mofarennen und später an Motorrad-Strassenrennen und Enduro-Wettbewerben begann.

Loebs Indian FTR hat einen Platz in seinem Trophäenraum bekommen. Martin W. wird in einem speziell arrangierten Trip nach Biarritz reisen, wo ihm seine Loeb FTR im Rahmen des Festivals Wheels and Waves (21. bis 25. Juni) vom Team von Bikebauer Tank Machine übergeben wird.