Zu gewinnen: Gleiche Indian FTR wie Sebastien Loeb

Kunstvoller Halter für den vorderen Kotflügel, Brembo-Radialzangen in Rot

Der französische Bike Builder Tank Machine baut eine spezielle Indian FTR 1200 für Rallye-Weltmeister Sebastian Loeb – und Indian verlost eine zweite, gleiche Maschine unter Probefahrt-Teilnehmern.

Der Elsässer Sebastien Loeb ist mit neun WM-Titeln im Rallyesport einer der erfolgreichsten Autorennfahrer. Loeb fährt auch Motorrad und hat sich bei der französischen Customschmiede Tank Machine eine Indian FTR 1200 aufbauen lassen.

Da sie schon dabei waren, haben die Jungs von Tank Machine gleich zwei Exemplare der FTR Loeb gebaut. Ene für, Loeb, klar. Wer die zweite bekommt steht noch nicht fest.

Wer sich bei einem Indian-Händler in Deutschland, der Schweiz oder Österreich auf der jeweiligen Homepage für eine Probefahrt eines beliebigen Modells registriert und bis zum 15. Mai auf Probefahrt geht, nimmt an der Verlosung teil. Verlost wird die zweite Indian FTR Loeb, die im Juni anlässlich des Custom-Festivals Wheels & Waves in Biarritz dem Gewinner vom Team Tank Machine übergeben wird.