Kult: Motorradfahrer-Blutspenden Glaubenberg/Schweiz

Mitten im Kurvenparadies der Zentralschweiz können Motorradfahrer am Wochenende vom 1./2. Juli Gleichgesinnte treffen, Blut spenden und neue Motorräder Probe fahren.

Derzeit ruft das Schweizerische Rote Kreuz zum Blutspenden auf, weil die Blutkonserven in den Sommermonaten knapp werden könnten. Für Motorradfahrer, die etwas gegen diesen Mangel unternehmen wollen, bietet sich am Wochenende vom 1. und 2. Juli ein Besuch auf dem Glaubenberg an.

Auf diesem Passübergang in der Zentralschweiz, im Berghotel Langis auf der Passhöhe, veranstaltet das Schweizer Motorradmagazin Moto Sport Schweiz die längst zur Tradition gewordene Töff-Blutspende. Der Kult-Event findet 2023 zum 40. Mal statt!

Den Blutspendern wird gedankt mit einem Jubiläums-T-Shirt und einer Bratwurst oder Pommes als Stärkung für die Weiterfahrt. Die Passabfahrt sollten Blutspender erst nach einer Pause von 30 Minuten unter die Räder nehmen, weshalb 20 Aussteller mit Infos zu Motorradreisen, Bekleidung und Zubehör diese Wartezeit verkürzen.

Wer länger verweilen will, kann auf der Glaubenberg-Passstrasse Motorräder von BMW, Harley-Davidson, Ducati, Suzuki, Yamaha und Zero Probe fahren. Am Sonntag ist der ehemalige Moto2-Rennfahrer Tom Lüthi auf dem Glaubenberg für Autogramme und Fotos. Blut spenden kann man am Samstag 1. Juli von 9.30 bis 16.00 Uhr und am Sonntag 2. Juli von 9.30 bis 14.00 Uhr.